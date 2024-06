Capri: alcune zone dell’isola sono senza acqua, il sindaco blocca l’arrivo dei turisti (ed è caos nei porti)

A Capri, un guasto alla condotta idrica, ha portato gravi disagi sull'isola e costretto il sindaco a bloccare temporaneamente l'arrivo dei turisti

L’isola di Capri si trova in queste ore a fronteggiare una grave emergenza: la mancanza d’acqua che in questo momento è limitata ad alcune zone. Un guasto improvviso alla condotta idrica che rifornisce l’isola desta grande preoccupazione e ha portato il sindaco, Paolo Falco, a prendere una decisione drastica per proteggere i cittadini.

La crisi è stata dichiarata quando è emerso che i serbatoi locali, unica fonte residua di acqua, stavano rapidamente esaurendo le loro scorte. Attualmente, l’approvvigionamento idrico è garantito nella maggior parte dell’isola di Capri, tuttavia alcune zone isolate nel comune di Anacapri sono già senza acqua. La rete è alimentata esclusivamente dai serbatoi locali, i quali, privi di nuovi rifornimenti dalla terraferma, rischiano di esaurire le loro scorte.

Questo ha spinto il sindaco ad emettere un’ordinanza che impedisce temporaneamente l’accesso all’isola per i turisti. L’obiettivo principale è ovviamente garantire che le risorse idriche rimanenti siano riservate prioritariamente agli abitanti dell’isola e agli esercizi pubblici essenziali presenti a Capri.

La decisione non poteva che avere ripercussioni immediate nei porti di partenza come il Molo Beverello a Napoli, dove le compagnie di navigazione hanno dovuto cancellare le partenze per Capri e gestire il riaccredito dei biglietti già venduti. Questo ha causato lunghe code e disagi significativi per i turisti che avevano pianificato di visitare l’isola e che, come potete immaginare, in questo periodo sono molti.

Le autorità locali hanno istituito un’unità di crisi congiunta per coordinare gli sforzi di riparazione della condotta e per monitorare attentamente l’evolversi della situazione. La società Gori, responsabile del servizio idrico, è al lavoro per risolvere le problematiche tecniche che hanno compromesso l’approvvigionamento idrico dopo i lavori di manutenzione a Castellammare di Stabia, come ha specificato anche il sindaco in un post su Facebook.

Il sindaco ci ha tenuto a ricordare che:

Il guasto improvviso alla conduttura e i problemi che stiamo affrontando da ieri a causa della mancanza di acqua corrente, hanno sottolineato quanto sia preziosa l’acqua e quanto siamo impreparati a questi eventi, che creano grandi problemi.

E ha poi lanciato un appello ai cittadini:

Invito gentilmente tutta la popolazione, ove possibile, ad utilizzare l’acqua con maggiore parsimonia nelle prossime 24 ore. Questo ci aiuterà a garantire un’omogeneità nella distribuzione e permetterà ai serbatoi di riempirsi adeguatamente.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: