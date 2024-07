Canale di Panama a secco per la siccità: centinaia di navi in attesa (e la situazione è destinata a peggiorare)

Il Canale di Panama è in crisi idrica per la mancanza di precipitazioni. È già stata limitata la capacità di passaggi giornalieri e ulteriori misure saranno prese per affrontare l’emergenza, decine di navi mercantili attendono davanti al Canale, impossibilitate ad attraversarlo

Il Canale di Panama, una delle vie d’acqua più importanti del mondo, sta affrontando una crisi senza precedenti a causa della mancanza di acqua. Centinaia di navi sono in attesa di attraversare il canale, poiché le recenti piogge non sono state sufficienti a risolvere la situazione.

L’Autorità del Canale di Panama (ACP) ha dichiarato che la via d’acqua continua a subire l’impatto della prolungata stagione secca dell’anno scorso, limitando la capacità dei passaggi giornalieri attraverso il canale. A differenza di altre vie d’acqua come il Canale di Suez, il Canale di Panama funziona grazie all’acqua piovana raccolta nei laghi artificiali Gatun e Alajuela.

Questi laghi forniscono l’acqua necessaria per il funzionamento delle chiuse del canale, che di solito gestisce circa il 6% del commercio marittimo globale. Tuttavia quest’anno il fenomeno meteorologico noto come El Niño ha aggravato la situazione, causando una siccità che ha costretto l’ACP a ridurre il numero di navi che possono transitare ogni giorno, nonché le dimensioni del pescaggio di ciascuna nave.

Presto ci saranno ulteriori restrizioni

Nonostante l’inizio della stagione delle piogge, il problema dell’acqua per Panama e il suo Canale non è ancora risolto. L’ACP ha annunciato che a partire dall’11 luglio il pescaggio massimo consentito per le navi sarà aumentato a 14,6 metri e che dal 5 agosto sarà permesso il transito di un massimo di 35 navi al giorno.

Queste misure temporanee mirano a mitigare l’impatto della crisi, ma l’ACP riconosce la necessità di soluzioni a lungo termine. Per affrontare la crisi idrica, l’ACP ha chiesto di individuare fonti d’acqua alternative e di sviluppare progetti di stoccaggio.

Queste iniziative sono cruciali per garantire la sostenibilità del canale, che nel 2023 ha visto il transito di 511 milioni di tonnellate di merci, generando entrate per 34 miliardi di dollari. Il Canale di Panama è fondamentale per il commercio marittimo globale e la sua efficienza è vitale per l’economia mondiale.

Canale di Panama

