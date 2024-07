Acqua del rubinetto o in bottiglia? Ecco cosa devi sapere per fare la scelta più giusta

Sappiamo che l’acqua è vita e ci consigliano di bere almeno un litro e mezzo al giorno, ma quale acqua dovremmo bere? Da un lato abbiamo a disposizione le bottiglie di acqua e dall’altro l’acqua del rubinetto: ecco cosa c’è da sapere.

L’acqua è considerata l’elemento della vita, rappresenta il 60% del nostro corpo ed è fondamentale per sopravvivere.

Ci dicono che dobbiamo bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, sia per idratarci, sia per mantenere le nostre funzioni vitali e la corretta attività dei nostri organi, per questo è fondamentale capire quale acqua bere.

5 cose da sapere sull’acqua del rubinetto e in bottiglia

Negli ultimi anni è incrementato vertiginosamente il consumo di acqua in bottiglia, preferita a quella del rubinetto che è spesso vittima di luoghi comuni e false credenze. Vediamo allora cosa c’è da sapere sull’acqua in bottiglia e sull’acqua del rubinetto

1. L’acqua del rubinetto fa venire i calcoli renali

Falso, pensiamo erroneamente che il calcare nell’acqua causi calcoli renali, che in realtà vengono per una predisposizione individuale oppure familiare. È un luogo comune non supportano da evidenze scientifiche

Sono un chimico e ti spiego, una volta per tutte, se bere acqua del rubinetto fa davvero venire i calcoli

2. L’acqua del rubinetto non è sicura

Falso, un recente studio dell’Istituto Superiore di sanità ha dimostrato che l’acqua del rubinetto rispetta i parametri sanitari microbiologici e chimici nel 99,1% dei casi e i parametri indicatori, che includono aspetti come sapore, odore e colore, nel 98,4% dei casi

L’acqua del rubinetto in Italia è sicura al 99% (ma 1/3 delle persone non si fida a berla)

3. Il costo dell’acqua

L’acqua in bottiglia costa in media 0,38 € per un litro e mezzo, mentre l’acqua del rubinetto costa in media 0,004005 € per un litro e mezzo.

Bevendo in litro e mezzo di acqua in bottiglia al giorno, in un anno spendiamo 138,7 €.

Bevendo in litro e mezzo di acqua del rubinetto al giorno, in un anno spendiamo 1,461825 €.

Le bottiglie di plastica utilizzate all’anno in Italia per bere acqua in bottiglia (Pet) sono 11 miliardi. Mentre le bottiglie di plastica utilizzate all’anno in Italia per bere acqua dal rubinetto sono zero.

L’Italia è al 1 posto in Europa e al 2 posto nel mondo per consumo di acqua in bottiglia eppure è al quinto posto in Europa per la qualità dell’acqua del rubinetto.

Usa e getta, inquinamento ambientale enorme

Le bottiglie di plastica sono progettate per essere usate una volta sola, non andrebbero riutilizzate per evitare il rilascio di sostanze nocive o la contaminazione da batteri.

Ti potrebbe interessare anche: