Disastro Moby Prince: 140 morti arsi vivi dal petrolio. Sono passati 30 anni e non c’è ancora alcun colpevole

MOBY PRINCE 30 ANNI UNA STRAGE SENZA VERITA'

**PROGRAMMA DIRETTA VIDEO**📌10.30 MOBY PRINCE 30 ANNI – UNA STRAGE SENZA VERITA'con Luchino Chessa e Nicola Rosetti📌11.00 CHI SA PARLIFamiliari delle vittime, amiche e amici, raccontano la memoria della strage. Conduce Emanuele Giampedroni📌11.30 #IOSONO141 FORZA LORISAneddoti racconti e ringraziamenti per una catena di solidarietà dedicata al leader storico impegnato nel suo difficile percorso di recupero. Conduce Francesco Sanna, con la partecipazione di Andrea Rispoli (figlio di Loris).📌12.00 CONFERENZA STAMPA Cosa ci aspettiamo a trent'anni dalla strageInterverranno- Angelo Chessa, presidente onorario Associazione 10 aprile- Luchino Chessa, presidente Associazione 10 aprile- Nicola Rosetti, vicepresidente Associazione 140- Stefano Taddia, legale 📌13.00 #IOSONO141 VERITA' STORICALa ricostruzione tecnica dell'evento.Interviene Gabriele Bardazza con la partecipazione di Stefano Nicolai e Angelo Chessa.📌15.00 DIRETTA CONSIGLIO COMUNALE APERTO DI LIVORNOSul canale YouTube del Consiglio comunale di Livorno "Per non dimenticare", interventi istituzionali e dei rappresentanti delle associazioni familiari delle vittime.📌16.00 CHI SA PARLI Sai qualcosa della strage? Vuoi offrire la tua testimonianza? Collegati e raccontaci la tua verità. Conduce Emanuele Giampedroni📌17.00 LETTURA DEI NOMI DELLE VITTIMEIn collegamento dall'Andana degli Anelli la conclusione delle commemorazioni con la lettura dei nomi delle 140 vittime della strage.📌18.30 CONFERIMENTO LIVORNINA ALL'ASSOCIAZIONE 140Collegamento per il conferimento della massima onorificienza del Comune di Livorno all'Associazione 140 familiari delle vittime Moby Prince.📌19.00 LE INCHIESTE PARLAMENTARIIl parlamento riscrive la storia. La commissione d'inchiesta 2018 e la nuova in cantiere. Il punto con i protagonisti.Interverranno: Silvio Lai, Sara Paglini, Luciano Uras, Andrea Romano, Manfredi Potenti, Francesco Berti, Mario Michele Giarrusso, Gianluca Ferrara e Gregorio De Falco.Conducono Luchino Chessa Nicola Rosetti e Angelo Chessa.📌20.00 CRONACA DI UNA STRAGE Giornalisti e giornaliste hanno contribuito a creare la sua verità storica. Scopriamo con loro complessità e punti fermi di questo racconto. Interverranno: Luigi Grimaldi, Adele Grossi, Enrico Fedrighini, Emilia Trevisan, Sara Lucaroni, Diego Pretini, Alberto Testa, Alessandro Guarducci, Giuseppe Mascambruno, Gabriele Masiero, Paolo Mastino, Stefania Serino, Vincenzo Varagona.Conduce Francesco Sanna.📌21.20 L'ARTE NON DIMENTICAArtisti e artiste hanno prodotto opere con cui la strage Moby Prince si è rigenerata nel presente, influenzando le nuove generazioni. Ne parliamo coi protagonisti. Interverranno: Massimiliano Testoni, Alberto Sanna, Gianluca Medas, Francesca Talozzi, Francesco Gerardi, Elena Lah, Duccio Agresti, Matteo Freschi, Simone Luti, Alessio Santacroce.Conduce Luisa Romboni.📌22:25 AFFINCHE' LA MEMORIA NON MUOIALa voce narrante di Francesco Gerardi racconta le storie di vita del Moby Prince.

