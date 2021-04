Il 12 aprile del 1954 viene registrata “Rock Around the Clock”, la canzone che ha fatto ballare intere generazioni

Oggi ricorre un importante anniversario per la storia della musica. Il 12 aprile del 1954 la band statunitense Bill Haley and His Comets registra il brano “Rock Around the Clock”, uscito il mese successivo. La canzone dal ritmo irresistibile, scritta da Max C. Freeman e James Myers, diventa in poco tempo una hit planetaria, riuscendo a vendere circa 25 milioni di copie e diventando il secondo singolo più venduto all’epoca, dopo “White Christmas” di Bing Crosby.

Ancora oggi “Rock Around the Clock” è considerato il brano che ha fatto conoscere il rock and roll in tutto il mondo. Nel 1956 la popolarità della canzone venne sfruttata per realizzare il film Blackboard Jungle, diretto dal regista Fred Sears e interpretato dallo stesso Bill Haley.

In realtà Rock Around The Clock non è stato il primo disco rock and roll di successo del genere (Bill Haley stesso aveva scalato le classifiche americane con ” Crazy Man, Crazy ” nel 1953, e nel 1954 ” Shake, Rattle and Roll), ma la registrazione di Bill Haley divenne un vero e proprio inno per i giovani ribelli degli anni Cinquanta e questa registrazione è ampiamente considerata la canzone che, più di ogni altra, ha portato il rock and roll nella cultura mainstream di tutto il mondo. La canzone è classificata al numero 159 nella lista delle 500 più grandi canzoni di tutti i tempi della rivista Rolling Stone .

I cinque membri originali sopravvissuti della band Bill Haley e His Comets – Franny Beecher, Johnny Grande, Joey Ambrose, Marshall Lytle e Dick Richards – vengono inseriti nel Rockwalk di Hollywood il 6 luglio 2005.

La loro rivoluzionaria canzone “Rock Around The Clock ” è stato il primo disco rock and roll a piazzarsi al primo posto nella classifica settimanale della celebre rivista Billboard. Bill Haley, il cantante e fondatore della band, è morto nel 1981. Ancora l’iconico brano musicale è suonato, ascoltato e ballato in tutto il mondo.

