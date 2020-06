Zeropercento, le pitture che rispettano le persone e l’ambiente

Zeropercento di VOC. Zeropercento di Formaldeide, Zeropercento di impatto sull’Ozono. Centopercento rispetto per l’ambiente e per la salute delle persone.

Sono questi i numeri, anzi le percentuali, che contraddistinguono la linea di pitture e prodotti per pareti Zero% prodotta da Iris Color, azienda italiana leader nel settore delle vernici per l’edilizia e per il fai-da-te. Con i prodotti Zero%, Iris Color punta a ridurre al minimo i livelli di inquinamento degli ambienti domestici causato da alcune sostanze chimiche presenti nelle pitture per pareti tradizionali come i composti volatili (VOC) e in particolare la Formaldeide.

La Formaldeide, i VOC, le colle e i solventi chimici – oltre ad essere dannosi per l’ambiente – rappresentano una grave minaccia per la nostra salute, ecco perché è consigliabile optare per prodotti ecologici e privi di sostanze nocive come, appunto, le pitture della linea Zero%, pitture che rispettano la nostra salute e l’ambiente che ci circonda.

I VOC sono una famiglia di composti organici di cui fanno parte sostanze molto diverse tra loro che sono accomunate dalla capacità di passare dallo stato liquido allo stato di vapore a temperatura ambiente, disperdersi nell’aria ed essere facilmente inalate con gravi rischi per i soggetti esposti a tali emissioni. Sono VOC l’acetone, la nicotina, l’acrilammide, l’etanolo e la famigerata formaldeide. La formaldeide è una sostanza gassosa inserita dall’agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) tra le sostanze cancerogene per l’uomo ed è indicata come responsabile dell’insorgenza di forme tumorali alla zona rinofaringea.

Le emissioni nocive rilasciate nell’ambiente dai composti organici volatili presenti nelle vernici e nelle pitture utilizzate per dipingere le pareti delle nostre case possono durare anche per molti mesi dopo l’applicazione (soprattutto nel caso della Formaldeide) anche se si ha l’accortezza di areare a lungo i locali dopo aver imbiancato.

Scopriamo qualcosa in più sui prodotti Zero%

Ideali per dipingere ed imbiancare qualsiasi stanza della casa, i prodotti Zeropercento sono tutti ecologici e caratterizzati dall’assenza di sostanze dannose per l’ambiente e la salute delle persone. Possono essere utilizzate tranquillamente anche in inverno, poiché dopo aver dipinto non è necessario areare a lungo i locali per evitare emissioni nocive.

Tutte le pitture della gamma, inoltre, sono dermatologicamente testate per prevenire reazioni allergiche, quindi, sono l’ideale se in casa vivono bambini, persone anziane o soggetti a rischio.

La linea messa a punto dalla Iris Color comprende idropitture, stucchi e smalti per il fai-da-te.

Le pitture sono tutte prive di formaldeide e a zero VOC e sono disponibili nella versione classica, lavabile, anticondensa, isolante e antimuffa.

Stesso discorso vale per gli stucchi per rasatura e riempimento e per i fissativi murali per interni, tutti completamente privi di sostanze nocive.

Gli smalti all’acqua per interni, infine, presentano un ridotto contenuto di Composti Organici Volatili e sono indicati per l’utilizzo di superfici indoor poiché non rilasciano sostanze nocive negli ambienti.

Perché scegliere le pitture ecologiche e i prodotti della gamma Zeropercento?

Le pitture Zero% rappresentano la scelta giusta per la nostra casa per tanti motivi, ma vediamo i più importanti:

Sono sicure per la nostra salute. Certificati in Classe A+ per le emissioni nocive nell’ambiente domestico, queste pitture sono completamente sicure anche dopo l’essiccazione grazie all’assenza di sostanze cancerogene come la formaldeide e altri composti organici volatili. Tutte le pitture e le vernici di questa linea, inoltre, sono dermatologicamente testate e test di laboratorio ne hanno certificato l’altissima tollerabilità cutanea.

Sono facili da utilizzare e applicare anche per i meno esperti . Pensate per gli amanti del fai da te o per chi vuole imbiancare da solo la propria casa, queste pitture sono facili da usare anche dai meno esperti poiché sono semplici da stendere e garantiscono una perfetta coprenza delle pareti.

Sono efficaci come le pitture tradizionali. Il fatto di essere realizzate solo con prodotti ecologici e privi di solventi, collanti e pigmenti di sintesi chimica non inficia l'efficacia del prodotto. Le pitture e gli smalti Zeropercento, infatti, garantiscono le stesse prestazioni professionali delle pitture tradizionali in termine di coprenza, durata e resa.

In conclusione i motivi per scegliere i nuovi prodotti della linea Zeropercento sono tanti e tutti validissimi, quindi, perché continuare a scegliere di dipingere le pareti delle nostre case con prodotti potenzialmente nocivi per la nostra salute e che rappresentano una grave minaccia anche per l’ambiente che ci circonda? Perché non optare per prodotti di qualità che rispettano la natura e il benessere di chi ci circonda?