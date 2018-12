I vantaggi di scegliere un operatore di energia da fonti rinnovabili per l'ambiente e... per il portafoglio

Per avere energia da fonti rinnovabili in casa non occorre impegnarsi necessariamente con l’installazione di un impianto fotovoltaico: basta scegliere una società di vendita che utilizzi esclusivamente energia pulita, senza per questo rinunciare ad essere competitiva nel prezzo.

Fotovoltaico, eolico, biomasse: la produzione di energia elettrica non dipende più solo dalle fonti fossili, nemiche dell'uomo e dell’ambiente. Il loro impiego, infatti, incrementa la quota di emissioni inquinanti e gas serra, con conseguenze ben note come il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici.

Per questo, oggi, è ancora più importante seguire uno stile di vita all'insegna della sostenibilità, proprio a partire dall'energia. Anche perché il fabbisogno domestico può essere facilmente soddisfatto facendo ricorso alle fonti rinnovabili!

Se non si ha la possibilità economica di realizzare un impianto fotovoltaico e si vuole fare comunque una scelta green che però non richieda investimenti importanti o interventi nella propria abitazione, basta affidarsi ad una società di vendita in grado di fornire solo energia pulita a prezzi contenuti.

Sul mercato, esistono varie realtà di questo tipo: una di queste è PLT puregreen che si propone ai clienti finali come fornitore di luce e gas, con energia 100% green prodotta da fonti rinnovabili.

Da anni presente sul mercato, PLT puregreen si occupa della produzione e della vendita dell’energia prodotta, con offerte che prevedono la fornitura di elettricità 100% pulita e Made in Italy, a prezzi competitivi.

Per farlo, si affida a 10 parchi fotovoltaici, 34 parchi eolici e 2 impianti a biomasse, con una capacità installata totale di 214 MW e con una produzione di oltre 400 GWh di energia nel 2018.

Risparmio, energia 100% green e Made In Italy, sono questi i vantaggi delle offerte luce per la casa a prezzo fisso di PLT puregreen. Offerte chiare, semplici e a prezzo fisso che ti permettono di risparmiare il 24% rispetto al prezzo del Mercato Tutelato.

Le offerte VerdePiù possono essere personalizzate con pacchetti aggiuntivi che rispondono a diverse esigenze: il pacchetto full digital, senza costi aggiuntivi, adatto a chi cerca soluzioni digitali ed il pacchetto Premium per chi cerca servizi dedicati ed esclusivi.

Redazione GreenMe.it