Tesla Solar Roof: ecco cosa succede alle tegole fotovoltaiche subito dopo una nevicata

I pannelli solari sono una bella invenzione, non c’è che dire. Però nelle zone più soggette a nevicate possono perdere gran part della loro efficienza. Che fare allora?

C’è chi risolve con acqua tiepida, chi con appositi rastrelli, chi con dei prodotti da applicare sulla superficie per agevolare lo scivolamento della neve.

C’è invece chi installa i Tesla Solar Roof, delle tegole fotovoltaiche che sostituiscono le normali tegole da poco disponibili sul mercato.

I pannelli solari di Elon Musk producono infatti una minima quantità di calore che impedisce agli accumuli di neve di aderire e li fa scivolare via anche dopo le nevicate più intense.

Una testimonianza in particolare sta facendo il giro del mondo: è quella del signor Jason Lassen, che ha filmato e caricato su YouTube un video nel quale si nota come il tetto della sua casa in costruzione nel Wisconsin sia sgombro da neve dopo una forte nevicata notturna al contrario delle altre case dei dintorni.

Un inconveniente a dire la verità c’è, come sottolinea lo stesso signor Lassen: le lastre di neve cadono giù dal tetto invece che sciogliersi ed essere smaltite attraverso le grondaie.

Un “effetto collaterale” di cui il signor Lassen dovrà tenere conto nel momento in cui dovrà disegnare il suo nuovo giardino.

