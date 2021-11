Tesla migliora le tegole fotovoltaiche: Solar Roof ora è ancora più efficiente e resistente

Meglio usare il legno nuovo o di recupero? Guarda il test di Matteo Viviani

Nasce una nuova generazione di “tegole solari”, in grado di resistere meglio alle intemperie e produrre più energia

Solar Roof è il progetto visionario di Elon Musk che prevede di trasformare i tetti delle abitazioni in fonti di energia rinnovabile, attraverso l’installazione di tegole costituite da pannelli solari, in grado di assorbire la luce del sole e trasformarla in energia pulita. Il lancio della prima serie di tegole solari ha fatto emergere alcune falle e punti deboli nella tecnologia – come, per esempio, le infiltrazioni d’acqua fra le tegole dovute a pioggia e neve che minano l’efficienza dei pannelli, o la scarsa quantità di energia prodotta, spesso insufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di un’abitazione (soprattutto nei mesi invernali, quando il sole è meno presente).

Ecco perché l’azienda tech ha annunciato il lancio sul mercato di nuove tegole, più efficienti e potenti delle precedenti, nonché maggiormente adattabili ai diversi tipi di tetto. Le nuove tegole hanno un output energetico di 71.76 watt – 22% in più rispetto alle tegole sviluppate precedentemente, a parità di dimensioni: questo permetterà di ricavare molta più energia a parità con un minor numero di tegole istallate su un tetto, che verranno montate magari in quelle aree della superficie maggiormente colpite dal sole. Sarà possibile alternare tegole costituite da pannelli solari e tegole tradizionali (che non sembreranno per nulla diverse le une dalle altre): usare meno pannelli solari semplificherà il processo di montaggio, poiché saranno necessari meno collegamenti elettrici.

Il design delle tegole Tesla è invidiabile – e questo le rende particolarmente appetibili malgrado il prezzo piuttosto alto che tuttavia, assicurano i produttori, non scoraggerà le vendite e che sarà completamente ammortizzato dall’energia prodotta, facendo risparmiare sulla bolletta elettrica mensile. A questo si aggiunge una maggiore resistenza delle tegole, che ne assicura la durata nel tempo con tutte le condizioni climatiche. Infine, Tesla mette a disposizione anche un’applicazione per cellulare, con la quale monitorare i pannelli e la loro produzione di energia in tempo reale (anche da remoto). Al Solar Roof può aggiungersi Powerwall, una batteria compatta che immagazzina l’energia ricavata dal sole e non utilizzata sul momento, rendendola disponibile quando il sole non c’è o in caso di blackout.

Fonte: Tesla

