Termosifoni: quanto costa tenerli accesi?

L’uso dei termosifoni può trasformarsi in una voce molto esosa del nostro bilancio mensile: vediamo quali sono i costi medi che le famiglie italiane si trovano ad affrontare

Accendere i termosifoni d’inverno può trasformarsi in un vero e proprio salasso per molte famiglie, soprattutto se l’appartamento in cui si vive è grande. Inoltre, si ricordi che la durata dell’inverno e la quantità di giornate fredde dipende anche dal luogo in cui si vive. È molto difficile fare una stima precisa dei costi dipendenti dall’accensione dei termosifoni, poiché le variabili in gioco sono davvero tante – per esempio le ore in cui l’impianto è in funzione, i gradi raggiunti dall’impianto, la metratura dell’appartamento, il funzionamento della caldaia, il costo del gas metano usato per far funzionare i termosifoni e così via.

In linea generale, si può ipotizzare che per riscaldare un appartamento di 100 metri quadrati siano necessarie circa 4.500 calorie, corrispondenti a 5,23 kW/h. Il costo medio dell’energia si aggira attorno agli 11 centesimi di euro per 1 kW/h: quindi, per raggiungere i kW/h necessari a riscaldare il nostro ipotetico appartamento saranno necessari 57 centesimi all’ora. Facciamo ora un rapido calcolo: tenere i termosifoni accesi per 10 ore al giorno si traduce in una spesa media di poco inferiore ai 6 euro (ipotizzando il nostro appartamento di 100 metri quadrati) – non una spesa da poco, se si pensa che va moltiplicata per tutti i giorni in cui accendiamo l’impianto (che possono essere anche più di 100, durante l’intera stagione invernale).

Secondo una stima diffusa da ARERA (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico), ogni famiglia spenderebbe all’anno circa 900 euro per gli impianti di riscaldamento domestico – un costo medio che si aggira attorno agli 80 euro mensili. Tale costo, tuttavia, può variare sensibilmente in base alle abitudini di consumo delle famiglie e al loro stile di vita: per esempio, se si sta a casa solo di notte e nel weekend, è ovvio che il consumo di gas metano sarà limitato. Se proprio non possiamo fare a meno di accendere i termosifoni, ma vogliamo mantenere basso il costo della nostra bolletta mensile, possiamo mettere in pratica queste abitudini che ci permetteranno di risparmiare energia e denaro: l’ambiente e il portafogli ci ringrazieranno!

