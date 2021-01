Termocamini per riscaldamento e acqua calda: i vantaggi per l’ambiente e come scegliere

Termocamino, una scelta interessante, innovativa e amica dell’ambiente. Si tratta infatti di un sistema alternativo che non solo garantisce il riscaldamento domestico ma anche la produzione di acqua calda sanitaria.

State pensando di modificare il vostro sistema di riscaldamento? Avete intenzione di sostituire il classico camino con un termocamino? O ancora, avete un termocamino semplice ma ne volete uno moderno, da integrare alla caldaia per la produzione di acqua calda? Tante sono le soluzioni offerte oggi, capaci di far risparmiare energia e denaro e di ridurre le emissioni inquinanti senza rinunciare al comfort.

Una cosa è certa: il classico camino può essere trasformato in un moderno sistema di riscaldamento, più efficiente sia in termini di rendimento ma anche perché è capace di riscaldare l’intera abitazione, producendo acqua calda sanitaria.

Oggi è possibile scegliere tra termocamini ad acqua e ad aria. Il primo va collegato all’impianto termico esistente, riscalda tutta l’abitazione e fornisce anche acqua calda sanitaria. Il secondo invece riscalda solo la stanza in cui è installato. Per questo, il loro utilizzo è suggerito ad esempio nelle baie di montagna e nelle abitazioni dove non esiste e non si può realizzare un normale impianto termico.

Sul mercato ne esistono varie tipologie ma a offrire un sistema capace di coniugare le caratteristiche tipiche delle caldaie come capacità di riscaldamento e produzione di acqua calda con quelle dei classici caminetti, sono i termocamini Vulcano, società avellinese che da oltre 20 anni crea prodotti 100% Made in Italy, impiegando materiali prodotti da fornitori locali e nazionali, specializzandosi nella produzione di termocamini a legna.

I vantaggi dei termocamini Vulcano

Mentre gli altri termocamini hanno bisogno di diversi meccanismi come scambiatori e kit di assemblaggio che potrebbero rompersi o funzionare male, i sistemi Vulcano si basano su una tecnologia che permette di sfruttare i principi naturali del tiraggio e della combustione. Inoltre, contengono una grande quantità d’acqua che sommata alla massa refrattaria, a quella delle superfici di scambio e alla potenza dello scambiatore creano le condizioni ideali per garantire una fornitura di acqua calda costante anche dopo diverse ore dallo spegnimento del fuoco.

I termocamini Vulcano StarGold

Tra i migliori termocamini troviamo quelli della nuova linea StarGold, nata per soddisfare la maggiore sensibilità dei consumatori verso l’ambiente e per garantire un maggiore risparmio energetico.

Rispetto alla precedente versione, la Classic, infatti gli StarGold vantano una serie di innovazioni. Vengono infatti aumentate la potenza, l’efficienza e la quantità di acqua calda prodotta. In termini di risparmio energetico, sono in grado di ridurre i consumi del 30%. Anche le emissioni sono state ulteriormente ridotte del 70%.

Sostituire un normale caminetto, un termocamino ad aria o un termocamino ad acqua con un termocamino della linea Vulcano StarGold, quindi, permette di consumare meno legna, avere fumi più puliti, un’estetica più gradevole, un irraggiamento maggiore e una sensazione di benessere.

Numeri alla mano, i moderni termocamini Vulcano StarGold sono in grado di recuperare oltre l’88% del calore contenuto nella legna- Ciò si traduce in un notevole risparmio dei costi per il riscaldamento: meno della metà dei sistemi a pellet e circa un terzo di quelli a gas.

Un occhio all’ambiente

Anche lo stabilimento di Vulcano, situato tra i monti avellinesi ad Ariano Irpino, è stato creato per rispettare l’ambiente circostante grazie al sistema di filtraggio dei fumi e attraverso la riduzione degli sprechi di materiale e il riciclo completo degli scarti.

Una scelta interessante, che fa bene all’ambiente ma anche al portafogli.