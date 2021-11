Il “trucco” delle tende per non sprecare il calore dei termosifoni

Meglio usare il legno nuovo o di recupero? Guarda il test di Matteo Viviani

Ecco qualche accortezza da poter adottare per usare i termosifoni (e le tende) senza sprecare inutilmente energia

L’uso dei termosifoni non è da demonizzare. Se usati con assennatezza, possono essere un valido aiuto per contrastare il freddo invernale, senza pesare troppo sul nostro portafogli: il segreto non è consumare meno, ma meglio.

Sottolineando come sempre che i caloriferi vanno accesi solo in caso di necessità e non per molte ore di fila, dobbiamo fare in modo di sfruttare al massimo il calore da loro emanato. Per fare in modo che questo accada, non devono esserci “filtri” davanti al termosifone, che impediscano al calore di diffondersi nell’ambiente. Via quindi tende, copritermosifoni e altri panneggi: il tessuto, infatti, crea una barriera che assorbe il calore, costringendoci a tenere la temperatura dell’impianto più alta – sprecando così energia e denaro. Se anche in inverno non vogliamo rinunciare alla bellezza delle tende, possiamo optare per tessuti molto leggeri (che bloccheranno meno calore) e magari tenerle chiuse quando i termosifoni sono in funzione – riaprendole poi a termosifoni spenti, per bloccare il calore all’interno dell’appartamento e amplificare l’azione dei caloriferi. In alternativa, possiamo scegliere delle tende più corte che coprano la finestra ma non il termosifone che c’è sotto, per non bloccarne il calore.

Al contrario, le finestre vanno tenute ben chiuse quando i termosifoni sono accesi, perché isolano l’appartamento dall’esterno e permettono di mantenere il calore all’interno. Un investimento da poter fare per l’isolamento termico della casa è rappresentato dagli infissi con doppio vetro: allo stesso modo del doppio vetro presente nella porta del nostro forno, atto a isolare il calore all’interno dell’elettrodomestico, questi infissi permetteranno di mantenere la casa calda anche ore dopo lo spegnimento dei termosifoni. Se non abbiamo la possibilità di sostituire le imposte e se quelle che abbiamo non garantiscono un buon isolamento, possiamo chiudere anche le tapparelle quando accendiamo i caloriferi. Ricordiamo infine di aprire le finestre nelle ore più calde della giornata, per far areare le stanze senza far entrare aria troppo fredda da fuori.

QUI potete trovare altri trucchetti per usare i termosifoni con saggezza, risparmiando energia.

