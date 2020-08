Superbonus 110%: firmato decreto attuativo. La modulistica per trasmettere le certificazioni a Enea

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto attuativo relativo al superbonus 110%, la misura prevista dal decreto rilancio per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Il bonus, lo ricordiamo, può essere richiesto per i lavori iniziati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, recuperando il 110% dell’importo speso in 5 anni.

Per ottenere il bonus, è necessario che gli interventi aumentino di almeno due classi energetiche dell’edificio (o una, per edifici in classi energetiche già elevate), requisito dimostrabile grazie all’Attestato di Prestazione Energetica (Ape) rilasciato da un tecnico abilitato.

Con il provvedimento attuativo, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, sono stati pubblicati i moduli per definire le modalità di trasmissione delle certificazioni ed è stata resa operativa la procedura per le verifiche delle attestazioni.

La certificazione dovrà essere inviata a ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico) da parte del tecnico abilitato. La trasmissione andrà effettuata a interventi conclusi o in uno stato di avanzamento lavori nella misura minima del 30% del valore economico complessivo delle opere in preventivo.

L’iter relativo al decreto attuativo che definisce i requisiti tecnici per ottenere Superbonus e il Sismabonus al 110% è invece in fase di completamento.

Fonti di riferimento: Ministero dello sviluppo economico

