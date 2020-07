Superbonus 110%: approvati ecobonus e sisma bonus anche per le seconde case

Il Superbonus al 110% è stato esteso anche alle seconde case, ora è ufficiale.

I cittadini potranno quindi effettuare lavori di efficientamento energetico e adeguamento antisismico su due unità immobiliari, siano essere unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.

L’emendamento di maggioranza ha avuto il via libera della Commissione e prevede che ciascun cittadino possa beneficiare del Super ecobonus per due abitazioni.

Si prevede inoltre la possibilità di riconoscere la detrazione fiscale ai cittadini, o il credito d’imposta alle aziende, in caso di sconto in fattura o cessione, anche per spese o fatture emesse a stato avanzamento lavori.

L’emendamento prevede anche unestensione del Superbonus agli IACP fino a giugno 2022 in modo da agevolare l’edilizia popolare.

Infine, la norma consente di applicare il Superbonus anche agli interventi di allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente nei comuni montani, nonché alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni sportive dilettantistiche per gli spogliatoi e a quelle di promozione sociale.

Rispetto all’ultima bozza circolata, la novità è l’esclusione della canna fumaria condominiale dalle opere finanziabili con il superbonus e l’inclusione degli immobili di società sportive.

Ora si attende la conversione in legge del decreto attesa entro il 18 luglio e l’emanazione di decreti attuativi, oltre alla circolare dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla conversione in legge.