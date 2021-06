Come rinfrescare casa in estate senza usare l’aria condizionata

L’estate sta già facendo sentire il suo alito caldo. Anche se l’aria condizionata è uno dei rimedi più efficaci contro la calura, non è di certo il più economico né il più amico dell’ambiente. Esistono altre soluzioni capaci di rifrescare la nostra abitazione a costo zero



Le temperature nel nostro paese stanno bruscamente attualmente salendo ben al di sopra dei 30° a causa di un anomalo e rovente anticiclone africano. Ciò significa che abbiamo necessità di rinfrescare la nostra abitazione. L’aria condizionata non è la soluzione migliore dal punto di vista energetico. Usare il condizionatore infatti comporta un dispendio di energia elettrica e anche la produzione di emissioni inquinanti.

Ecco come fare per raffreddare il nostro appartamento senza spendere un centesimo e senza produrre un solo grammo di CO2.

1. Chiudiamo le finestre

Se vogliamo mantenere più fresca la nostra casa, la prima cosa da fare è tenere il caldo al di fuori della “porta”. Soprattutto nelle giornate di grande caldo, è bene far aerare la casa la mattina presto o a tarda sera quando fuori è più fresco. Aprire le finestre quando fuori non c’è un filo d’aria ed entra solo calore, contribuisce solo ad alzare la temperatura della nostra abitazione. La sera inoltre è utile aprire tutte le finestre in modo che l’aria possa circolare bene e rinfrescare tutta la casa.

Tuttavia, se più persone stanno nella stessa stanza è sempre consigliabile aprire per qualche minuto per fare aerare i locali.

2. Stanze al buio

Se da una parte l’estate è la stagione della luce, è anche vero che in alcuni casi, quando fa molto caldo, è meglio tenere fuori il sole. Per far ciò, occorre regalare ombra alle nostre stanza usando tende o meglio persiane e tende da sole. Per mantenere l’appartamento fresco in estate, è meglio le tende o le persiane chiuse durante il giorno e spalancarle la sera o durante le prime ore del mattino.

3. Appartamento fresco con panni bagnati

Asciugamani umidi o lenzuola bagnate raffreddano l’appartamento: basta immergere il tessuto desiderato in acqua fredda e strizzarlo in modo che non goccioli. Appendiamolo poi davanti alla finestra o al centro della stanza.

L’effetto di questo trucchetto si basa sul raffreddamento evaporativo: durante l’asciugatura, il calore viene rimosso dall’aria. Non solo l’asciugamano è “fresco”, ma anche l’aria della stanza lo è altrettanto. Ma attenzione: troppi asciugamani bagnati rischiano di rendere l’aria troppo umida che in alcuni casi può far percepire di più il calore quindi usiamo questa soluzione ma senza esagerare.

