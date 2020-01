In Norvegia lampioni intelligenti che si illuminano quando passano auto e persone

Luci LED che diventano più luminose all’occorrenza e un grosso risparmio di energia e di emissioni di CO2. In Norvegia le strade diventano green grazie alla installazione lampioni auto-oscuranti in alcune strade.

È proprio qui, infatti, che è stato sperimentato il Motion Sensing Street Lighting, il primo sistema di lampioni intelligenti al mondo, volto a ridurre lo spreco energetico nell’illuminazione esterna cittadina, senza compromettere la sicurezza in strada.

Grazie a questo sistema di illuminazione intelligente, lungo un tratto di circa 8 chilometri dell’autostrada 155 vicino a Hole, fuori Oslo, così come sulla 70 tra Tingvoll e Meisingset a Nordmøre e a Sarpsborg, una serie di luci a LED si abbassano al 20% quando non ci sono auto, biciclette o pedoni nell’area.

Di fatto, si attivano automaticamente appena rilevano un movimento nei paraggi: la tecnologia funziona utilizzando sensori radar montati sui pali per determinare quando la strada è in uso o meno. Se la strada è vuota si oscurano in automatico.

“Su strade a basso traffico riteniamo che ci possa essere molto da risparmiare, forse fino al 70-80%. Grazie a tali risparmi energetici, l’investimento verrà rimborsato in circa 4,5 anni, con una vita tecnica di le apparecchiature installate nell’arco di 15-20 anni”, afferma Ottar Bjørnstad, ingegnere senior delle strade pubbliche norvegesi.

I primi risultati mostrano un risparmio di 2.100 kWH a settimana, pari a circa 21 ore di utilizzo di un ferro da stiro o quattro ore di visione della TV su uno schermo al plasma. Inoltre, l’uso di luci a LED aiuta a ridurre le emissioni di CO2 utilizzando meno energia rispetto alle sorgenti alogene e fluorescenti.

Il sistema brevettato da Comlight aiuta non solo a ridurre gli sprechi di energia, salvando le casse pubbliche, ma rende l’ambiente decisamente più sano. Non è difficile per i norvegesi scommettere su queste tecnologie: per dirne una, il paese è stato uno dei primi ad aprire la strada agli incentivi per veicoli elettrici e ibridi.

Ma, quanto ai LED automatici sulle strade, ovviamente questo sistema può avere impatti significativi in aree in cui i lampioni sono necessari per la sicurezza ma in cui i volumi di traffico sono bassi, e la Norvegia ha molte di queste strade, soprattutto durante la stagione fredda, dove neve e ghiaccio presentano rischi significativi.

Un sistema di lampioni intelligenti, insomma, è sì una meravigliosa idea per il risparmio energetico, ma quanto potrebbe essere fattibile sulle nostre congestionatissime strade?

