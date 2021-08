Come ti trasformo le alghe infestanti del lago in combustibile per cucinare in Kenya

Trasformare una fastidiosa pianta infestante in combustibile: è questo il progetto innovativo di un’azienda keniota specializzata in tecnologie energetiche.

Da alga a risorsa: ecco l’idea della Biogas International, un’azienda che sta utilizzando il giacinto d’acqua per produrre biomassa per alimentare i fornelli delle abitazioni.

afferma Dominic Kahumbu, CEO di Biogas International,

Il Giacinto d’acqua danneggia la biodiversità del Lago Vittoria – situato tra Kenya, Uganda e Tanzania – e permette a batteri e zanzare a prosperare, mettendo così a rischio la salute delle comunità locali. L’azienda ha trovato quindi un modo per trasformare questa fastidiosa pianta in biomassa in grado di fornire energia nelle abitazioni.