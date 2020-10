Non lasciare il frigorifero aperto, bastano 8 secondi per disperdere tutta l’aria fredda (sprecando energia e soldi)

Non lasciare la porta del frigorifero aperta nell’attesa di decidere cosa prendere da mangiare o bere. Bastano 8 secondi per disperdere tutta l’aria fredda dell’interno. Per ridurre gli sprechi si comincia da gesti come questo, piccole cose che dovremmo fare ogni giorno per ridurre la nostra impronta sul Pianeta. Oggi è la Giornata mondiale dell’energia, un motivo in più per adottare delle accortezze, anche durante i nostri acquisti.

Oggi più che mai occorre agire per salvaguardare la Terra, evitare lo spreco di risorse e ridurre le emissioni inquinanti. Non servono solo grandi gesti ma nel nostro piccolo possiamo fare tanto e anche risparmiare.

A fornire una serie di trucchetti utili al Pianeta e al portafogli è Enea con un decalogo da tenere sempre a portata di mano.

1. Spegni sempre le luci quando esci da una stanza

Accendiamo le luci solo quando è necessario. Di giorno, cerchiamo di approfittare della luce gratuita offerta dal sole. E se dobbiamo scegliere le lampadine optiamo per quelle che garantiscono una maggiore efficienza, come le LED.

2. Non lasciare la porta del frigorifero aperta

Aprimo il frigo e lo osserviamo per capire cosa bere o mangiare? Sbagliato! In soli 8 secondi si disperde tutta l’aria fredda dell’interno. Facciamo in modo che questo sia un gesto rapido.

3. Non aprire le finestre se non occorre

Il 25% circa di tutta l’energia utilizzata nelle città viene consumata all’interno delle abitazioni e proprio per la climatizzazione degli ambienti. Per questo, è bene aprire le finestre per aerare le stanze ma nei mesi più freddi è meglio chiuderle e indossare una maglia in più.

4. Riduci il tempo impiegato per fare la doccia

Stop alle lunghe docce, che sprecano acqua ed energia. Chiudiamo l’acqua mentre ci insaponiamo e usiamola solo per sciacquarci velocemente.

5. Sali e scendi le scale a piedi invece di prendere l’ascensore

Contribuiremo a ridurre i consumi di energia e il nostro corpo ci ringrazierà. Fare le scale infatti allena i muscoli, aiuta il sistema cardiocircolatorio e le funzioni respiratorie. E si bruciano calorie aggiuntive, cosa che non guasta.

6. Evita di stampare più volte un documento ancora in lavorazione

Se dobbiamo stampare un documento ancora in “bozza”, scegliamo le opzioni “economy”, “draft”, o “bozza”.

7. Attiva le funzioni “risparmio energia” e disattiva il “salvaschermo”

Le funzioni risparmio energia sono molto importanti ai fini della riduzione dei consumi anche a partire dai nostri dispositivi elettronici, dalla smart TV al notebook.

8. Accendi solo l’apparecchio che ti serve e spegnilo staccandolo dalla presa elettrica

Anche se ti fanno compagnia, quando studi o lavori non serve avere computer, stereo e televisore accesi. Se li tieni spenti userai meno energia e sarai più concentrato.

9. Occhio alla classe energetica dei prodotti e alle certificazioni

La presenza di certificazioni come “energystar” ed “ecolabel” sono garanzia di qualità, di bassi consumi e di rispetto per l’ambiente.

10. Usa la bicicletta e quando puoi fai una salutare camminata

Per recarsi al lavoro, a scuola o fare delle commissioni, quando è possibile, è meglio usare la bici o andare a piedi.

Fonti di riferimento: Enea

LEGGI anche: