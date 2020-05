Finestre e serramenti in ThermoFibra: cos’è e quali sono i vantaggi della loro installazione

Finestre e serramenti, la loro scelta è molto importante. Scegliere una buona finestra è utile sia in termini di risparmio energetico che di sostenibilità.

Gli infissi infatti devono garantire isolamento termico ossia evitare la dispersione di calore, in questo modo si garantisce anche un risparmio di energia e di conseguenza una minore produzione di emissioni inquinanti.

Oggi esistono diverse soluzioni in grado di garantire una buona capacità di coibentazione energetica dell’abitazione. Ormai gli infissi moderni vengono realizzati con materiali particolari e tecnologie innovative.

Una delle opzioni a disposizione è quella offerta da Deceuninck con i suoi serramenti in ThermoFibra, che coniugano innovazione, prestazioni ottimali e rispetto per l’ambiente.

Le finestre in ThermoFibra sono un prodotto unico con un nuovo materiale che si distingue dagli altri per prestazioni e design. ThermoFibra infatti combina materiale nuovo e tradizionale, innovazione ed esperienza. Le finestre in ThermoFibra sono caratterizzate da una tecnologia innovativa che permette di estrudere profili con fibra di vetro continua al loro interno.

I vantaggi

Molteplici sono i vantaggi offerti dalla ThermoFibra di Deceuninck, dalla maggiore resistenza all’isolamento termico e acustico, decisamente superiore rispetto alle normali finestre con rinforzi metallici.

Inoltre, è realizzata con materiali più leggeri – un infisso in ThermoFibra è in media il 10% più leggero di un normale infisso in PVC, per l’assenza del profilo in acciaio al suo interno – ed è riciclabile al 100%.

Infine, garantisce una maggiore sicurezza (i vetri vengono installati in modo da ostacolare ogni tentativo di effrazione) e la massima luminosità legata al design minimal che lascia ampio spazio al vetro e alla luce naturale.

Le prestazioni sono da top della gamma con valore termico pari a Uf 0,88 W/m2k per il nuovo sistema Elegant ThermoFibra I 76 X. Con un vetro adatto significa raggiungere senza grosso sforzo prestazioni da Passive House.

Prezzi accessibili, durevolezza, forza caratterizzano i nuovi modelli e brevetti. Quest’anno all’ampia gamma di soluzioni offerta da Deceuninck, verrà aggiunto un nuovo sistema squadrato con taglio a 90°.

Un occhio all’ambiente…

Impegnata in Italia da 11 anni, con la sede commerciale con sede a Pontedera (PI), e attiva da oltre 80 anni con lo stabilimento produttivo principale in Belgio, nella realizzazione di profilati in pvc per infissi, Deceuninck ha puntato molto sulla sostenibilità. L’azienda è certificata “Green” in tutto il suo ciclo: dalla fabbrica (certificato Vynil Plus) fino alla produzione. Il risultato è un prodotto totalmente riciclabile. In altre parole, l’intera finestra può essere riciclata al 100%. Nella sua fabbrica infine Deceuninck è in grado di recuperare anche i vecchi serramenti che vengono sostituiti.

…e allo sport

Deceuninck guarda anche allo sport. È infatti il title sponsor della squadra di ciclismo Deceuninck – Quick Step, premiata per il secondo anno consecutivo nel 2019 come team più vincente del circuito UCI nella classifica UCI World Team Classification.