Enegan: energia 100% green a casa e in azienda

Energia 100% Green certificata da Garanzia di Origine GO e gas ad emissioni totalmente compensate, grazie all’attestazione Carbonsink: ecco come si presenta Enegan nel mercato libero! Un modo nuovo e del tutto sostenibile per avere luce e gas a casa e nella tua azienda.

La salvaguardia dell’ambiente e l’attenzione ai bisogni delle persone sono infatti gli obiettivi di questa bella azienda che ha sede a Vinci e a Grosseto, ma attiva su tutto il territorio nazionale. Un cammino, quello di Enegan, verso quell’ “Energia Perbene” che ormai è diventato il motto e motivo di azione concreta.

Come spiegato sul loro sito, “Ci siamo schierati apertamente dalla parte dell’Energia verde, senza esitazioni, realizzando il cambiamento che altri hanno descritto. Abbiamo realizzato azioni, progetti, sostenuto onlus e creato concorsi d’arte […]”, questo è il mondo Enegan, quello fatto di energia pulita e di cose belle che vi vogliamo raccontare.

Chi è Enegan

Enegan è un trader di gas e luce da sempre attento all’ambiente. Offre luce e gas, ma anche telefonia ed efficientamento energetico sia a privati che ad aziende, tutto 100% Green.

Enegan Spa rappresenta ad oggi il trader pioniere dell’energia verde al 100%, che già da tempo si è posto l’obiettivo preciso di azzerare le emissioni di CO2 di ogni cliente, incentivando e sviluppando il cambiamento sostenibile e l’innovazione.

All’interno di questo sistema anche il consumatore fa la sua parte, infatti in ogni bolletta ogni cliente può verificare quanti kg di CO2 ha contribuito a risparmiare all’ambiente. E non solo: sul sito di Enegan chiunque può calcolare in ciascun momento le emissioni di anidride carbonica generate dalla propria attività quotidiana.

A testimonianza di questo parlano le certificazioni e tutti i progetti che sostiene attivamente per promuovere l’ecosostenibilità, l’efficienza energetica, il risparmio energetico, l’educazione ambientale e progetti di compensazione di CO2 attraverso la piantagione di alberi, come avviene con il progetto Treedom.

Le certificazioni

Le emissioni di CO2 associate alla fornitura di energia elettrica di Enegan sono interamente compensate grazie alle sue offerte 100% Green. Enegan, infatti, garantisce che ogni kWh di energia venduta è proveniente da fonti rinnovabili grazie all’acquisto e all’annullamento di una quantità di Garanzie d’Origine pari all’energia elettrica venduta (Garanzie d’origine rilasciate ai sensi della Direttiva 2009/28/CE ed alla Deliberazione ARERA -ARG/elt 104/11).

Per le emissioni relative alla fornitura di gas, Enegan si avvale dell’attestazione di Carbonsink attraverso la quale quest’ultima dichiara che le emissioni sono interamente compensate grazie all’utilizzo di crediti di carbonio secondo il protocollo Gold Standard.

L’impegno di Enegan nelle scuole e il progetto Elio e i Cacciamostri

Salvaguardia e rispetto per l’ambiente fanno rima anche con educazione ambientale nelle scuole. È da queste, infatti, che Enegan, inizia la sua battaglia Green per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni.

Il progetto Elio e i Cacciamostri è una campagna educativa lanciata con la collaborazione di Librì Progetti Educativi e Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer che ha lo scopo di promuovere tra i più piccoli il rispetto e l’attenzione per il Pianeta.

L’iniziativa è rivolta alle scuole primarie di tutta Italia su un campione di 40 provincie selezionate ogni anno e alle famiglie. Sono quindi due concorsi: L’Inventamostri per le scuole e quello per le famiglie, che tramite l’App possono giocare e accumulare crediti che Enegan “trasforma”, in maniera interattiva, in donazioni alla Fondazione Meyer.

Il sostegno a Treedom e la foresta di Enegan

Sostenere l’energia verde significa anche coltivare sempre più aree verdi. Gli alberi rappresentano, una delle migliori armi che abbiamo per contrastare i cambiamenti climatici, perché attraverso i loro processi fisiologici catturano CO2 dall’ambiente e rilasciano ossigeno. Inoltre, consentono di ridurre le temperature, regolare l’umidità, catturare sostanze inquinanti presenti nell’aria e favorire la biodiversità.

Anche per questo Enegan ha deciso di lavorare con Treedom, e creare una foresta tutta sua in Kenya. Treedom è una piattaforma web che finanzia progetti agroforestali e permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online.

Con Enegan potrete scegliere il vostro albero di Macadamia, Mango o anche Avocado e, una volta adottato, seguire la sua storia attraverso immagini e curiosità provenienti dal campo in cui crescerà. L’albero nella Foresta Enegan sarà geolocalizzato e, crescendo, si unirà agli altri alberi della Foresta Enegan per assorbire le emissioni di CO2.

Adottate il vostro albero con la App di Enegan.

La telefonia, la nuova scommessa di Enegan

Anche il settore della telefonia, nella mission di Enegan, deve necessariamente rispondere ai requisiti di sostenibilità e zero emissioni.

Enegan è infatti l’unico operatore telefonia fissa e mobile che si preoccupa dell’impatto ambientale provocato dal digitale.

Per ora rivolte a piccole e medie imprese, le offerte per telefono fisso e internet di Enegan comprendono i servizi voce classici al Voip e ogni tipo di connettività professionale presente sul mercato e adatta a tutti gli apparati telefonici più avanzati, fino alla virtualizzazione dei servizi e unified communications, il tutto rigorosamente nell’ottica Green.

Infatti, per le emissioni relative ai consumi della telefonia fissa, Enegan si avvale dell’attestazione di Carbonsink attraverso la quale quest’ultima dichiara che le emissioni sono interamente compensate grazie all’utilizzo di crediti di carbonio secondo il protocollo Gold Standard.

Infine, inutile dire che anche per i servizi di telecomunicazione mobile, Enegan è 100% Green: Enegan calcola la carbon footprint (l’impronta di carbonio) generata dal traffico voce e dati secondo lo standard internazionale ISO 14067 e compensa le emissioni di CO2 sostenendo progetti certificati di afforestazione ed interventi di ripristino ecologico realizzati in Italia da Save The Planet, la Onlus che promuove e sviluppa azioni concrete a difesa dell’ambiente.

Ognuno può e deve fare la sua parte per salvare il Pianeta sul quale viviamo, e anche cambiare fornitore e passare a Enegan vuol dire partecipare concretamente a un cambiamento sostenibile.

Tutto dipende da noi.

Semplice no? Basta fare solo la scelta giusta.