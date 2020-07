Ecobonus al 110%: vale anche per l’acquisto dei condizionatori

Giovedì il Senato ha approvato il Decreto Rilancio, diventato ufficialmente legge. Tra le novità vi è l’estensione dell’ecobonus al 110% anche all’acquisto di nuovi condizionatori.

Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione, il Senato il 16 luglio ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il ddl n. 1874, di conversione in legge del decreto-legge n. 34, già approvato dalla Camera.

Tra le altre conferme, oltre al bonus auto e moto e all’estensione del congedo parentale fino al 31 agosto 2020, arriva una novità. All’interno degli interventi che usufruiscono dell’ecobonus al 110% per il risparmio energetico vi è anche l’acquisto di condizionatori.

Si legge infatti nel testo definitivo del decreto Rilancio che la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Esse potranno essere recuperate, tramite detrazione, in cinque quote annuali di pari importo anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione caratterizzati da almeno la classe A.

In ogni caso, la detrazione è ammessa purché si esegua anche uno degli interventi trainanti contemplati dal Decreto:

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore a l 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (ad esempio il cappotto termico);

opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore a disperdente lorda dell’edificio medesimo (ad esempio il cappotto termico); interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

C’è anche il bonus al 65% per il risparmio energetico

Ricordiamo che oltre all’ecobonus al 110%, è possibile sostituire il vecchio condizionatore usufruendo del bonus per il risparmio energetico, pari al 65%.

Qui il testo definitivo approvato dal Senato

Fonti di riferimento: Casa Governo, Senato

