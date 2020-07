Ecobonus al 110% è legge: approvato il Decreto Rilancio, cosa prevede

Il Decreto Rilancio finalmente ieri è stato approvato anche dal Senato ed è ufficialmente legge. L’ecobonus al 110% è stato confermato e sono state approvate anche le ultime novità introdotte di recente nella bozza. Sì anche agli interventi nelle seconde case.

Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione, il Senato ieri ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il ddl n. 1874, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 che aveva già ottenuto il via libera dalla Camera.

In linea di massima è stata confermata l’ultima bozza sull’ecobonus al 110% con qualche lieve modifica. Ricordiamo che tale incentivo è volto a incrementare l’efficienza energetica degli edifici di almeno due classi energetiche attraverso due tipologie di interventi:

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore a l 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (ad esempio il cappotto termico);

opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore a disperdente lorda dell’edificio medesimo (ad esempio il cappotto termico); interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

La detrazione può essere estesa anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico purché siano effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra citati.

Sì anche all’econbonus nelle seconde case

La detrazione è valida anche a immobili del terzo settore e alle seconde case, tranne quelle di lusso, ville e castelli. Potranno invece usufruirne i proprietari delle villette a schiera.

A cambiare però sono i tetti di spesa detraibili rivisti al ribasso, che cambiano in base al tipo di abitazione per cui è richiesto l’incentivo.

“La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari” si legge nel testo del decreto.

