Aumento bollette: prova a risparmiare a partire dalle lampadine. Con questo calcolatore che ti dice quanto e come

Il primo settembre è stata lanciata una nuova etichetta energetica per tutti i prodotti legati all’illuminazione. Questa è nata con l’idea di favorire un minore impatto ambientale di questi dispositivi ma anche per offrire un vantaggio economico ai consumatori.

Dopo che quest’anno l’Unione Europea ha introdotto, per tutti i Paesi membri, nuove etichette energetiche relative a quattro categorie di elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, display elettronici), adesso si prosegue con la nuova etichetta per le lampadine, lanciata all’inizio di questo mese, che intende favorire comportamenti più virtuosi e attenti da parte dei consumatori. (Leggi anche: Nuove etichette energetiche per gli elettrodomestici: come leggerle e a quale “vecchia” lettera corrispondono).

Come funziona la nuova etichetta

Nella nuova etichetta troviamo:

le classi di efficienza che si servono di una scala che va da A a G (non ci saranno dunque più le classi “A+”, “A++” e “A+++” a cui siamo abituati).

l’indicazione relativa al tipo di luce (ovvero bianca calda, bianca neutra, bianca fredda)

l’indicazione relativa alla dimmerabilità (ovvero la regolazione dell’intensità luminosa)

la durata media della lampadina

indicazioni su resa dei colori

indicazioni su lampeggiamento

Tutte queste informazioni si trovano non solo sulla confezione del prodotto ma anche in un database Ue accessibile al pubblico chiamato EPREL. Basterà utilizzare il QR code riportato sull’etichetta per avere tutte le specifiche del prodotto acquistato. La web-app, consentirà anche di confrontare i prodotti tra di loro, sia in quanto a caratteristiche tecniche che a consumi energetici.

La nuova etichetta si trova già sui prodotti consegnati ai negozi dopo il primo settembre 2021 ma esistono ancora sul mercato lampadine con le vecchie etichette, che possono essere ancora regolarmente vendute.

Nei negozi online, invece, la nuova etichetta deve essere esposta per tutti i prodotti già oggi (era previsto infatti un periodo di 14 giorni a partire dal 1° settembre).

Per facilitare il periodo di transizione verso la nuova etichetta energetica è nato Belt (Boost Energy Label Take up), un progetto Horizon 2020 guidato da Altroconsumo insieme a partner europei, che si propone anche di aiutare i consumatori a scegliere i prodotti che garantiscono un maggior risparmio energetico, oltre che di stimolare i produttori a migliorare ciò che offrono ai loro clienti in termini di innovazione, efficienza e risparmio.

Il calcolatore

Per conoscere i consumi degli elettrodomestici coinvolti nel cambio di etichetta e i risparmi che si possono ottenere scegliendo prodotti a maggiore efficienza, Altroconsumo mette a disposizione degli interessati un calcolatore ad hoc, che permette di capire i propri livelli di consumo domestico e avere maggiori info sul funzionamento del nuovo sistema.

Cliccando sul bottone “Fai il calcolo” puoi scoprire quanto si può risparmiare scegliendo la lampadina con la classe energetica migliore di quelle che normalmente usi.

Clicca qui per fare il calcolo

Fonte: BELT