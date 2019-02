Ora legale, tra qualche settimana dovremo portare avanti di un'ora le lancette dell'orologio. Nel 2019, il passaggio dall'ora solare a quella legale sarà la notte tra il 30 e il 31 marzo.

Un appuntamento a cui ormai ci siamo abituati e che ci regalerà un'ora di luce in più, in concomitanza con l'arrivo della primavera.

Introdotta in Italia nel 1916, fu abolita dal 1940 al 1948 e ripristinata diverse volte durante la seconda guerra mondiale. Venne adottata definitivamente con la legge 503 del 1965 e applicata per la prima volta nel 1966. Allora durava quattro mesi, dall'ultima domenica di maggio all'ultima di settembre. Durata che nel 1980 venne prolungata di altri due mesi arrivando a 6.

La durata attuale, pari a 7 mesi, da fine marzo a fine ottobre, venne introdotta solo nel 1996 insieme al resto dell'Europa quando la fine fu spostata dall'ultima domenica settembre all'ultima di ottobre.

La spiegazione è semplice. L'obiettivo dell'ora legale è quello di garantire il risparmio di energia usufruendo di un maggior numero di ore di luce naturale, ritardando l'accensione della luce elettrica la sera.

Secondo i dati Terna, nel 2018 l'ora legale ci ha permesso di risparmiare 554 Gwh pari al consumo medio annuo di elettricità di circa 205 mila famiglie. In termini di emissioni di CO2 abbiamo risparmiato 290 mila tonnellate.

"Considerando che nel periodo di riferimento un kilowattora è costato in media al cliente domestico tipo circa 20 centesimi di euro al lordo delle imposte, il risparmio economico per il sistema relativo al minor consumo elettrico nel periodo di ora legale per il 2018 è pari a circa 111 milioni di euro" prosegue Terna.