Truffa del gas. Spesso ci ritroviamo a pagare anche quello che non consumiamo perché i contatori segnalano i consumi anche se il gas viene chiuso.

Impossibile, direte voi. Così dovrebbe essere, ma alcuni contatori segnano consumi extra, che non esistono. Se i fornelli sono spenti, se non stiamo usando la caldaia, se il gas è chiuso, i contatori non dovrebbero segnare nulla. E invece... A sollevare il coperchio di una pentola dal contenuto indigesto a molti consumatori, e ben nota da tempo tra gli addetti ai lavori, è un'inchiesta delle Iene, condotta da Matteo Viviani, con tanto di sopralluogo condotto da un tecnico, filmato dalle telecamere delle Iene.

Perché pagare quello che non si consuma?

Nel primo servizio di Viviani, Fabio, un tecnico del settore, ha spiegato che alcuni nuovi contatori segnalerebbero consumi anche se il gas è chiuso: in pratica si pagherebbe anche senza consumare. Il tecnico intervistato ha dimostrato che il contatore del gas, anche se scollegato dalla rete, segnava consumi mai effettuati realmente. Consumi che comunque arrivano in bolletta, aumentandone l'importo.

“Il problema che avete svelato nel primo servizio noi che lavoriamo nel settore lo conoscevamo benissimo”, ha detto Marco, un altro tecnico del gas incontrato dalle Iene ma che ha preferito restare in incognito. “La mia azienda dopo il vostro primo servizio ha bloccato due modelli di contatori per ‘anomalia tecnica'. Il giorno dopo la messa in onda inoltre sono arrivate ala redazione delle Iene un sacco di segnalazioni di persone che sostenevano che il loro contatore girava 'da solo'”.

Ed è a questo punto che è sorto un secondo problema. “Quello che avete fatto vedere voi in realtà è un problema risolvibile dalla sede tramite computer. Però, quando un cliente segnala l’anomalia, l’azienda manda comunque fuori un tecnico. Ma, mentre l’incaricato esce, loro schiacciano due tasti e resettano il contatore. Così il tecnico arriva a casa tua e il problema non c’è più. In questo modo però il cliente deve pagare comunque l’uscita, oltre al fatto che il problema potrebbe comunque ripresentarsi spiega il tecnico".

Senza contare che due delle tre principali tipologie di contatori (più moderni rispetto quello vecchio "a rotella"), quello elettronico e quello a sensori, sembrerebbero segnare consumi di gas differenti.

La cosa non è passata inosservata agli occhi delle associazioni. L'Unione Nazionale Consumatori ha deciso di inviare un esposto sia all’Antitrust che ad Arera

"per accertare i fatti e verificare se gli errati conteggi dei consumi di metri cubi di gas denunciati nel corso della trasmissione dipendano da casuali anomalie o se il malfunzionamento dei contatori rientri in una pratica commerciale scorretta” ha detto il presidente Massimiliano Dona. “Se poi le Authority accerteranno che quanto denunciato dal tecnico in incognito corrisponde al vero, ossia che ai consumatori fanno pagare dolosamente l’uscita per la verifica metrologica del contatore starato, operazione fortemente regolamentata, avendolo in realtà già sistemato da remoto, è evidente che saranno le Authority stesse, per competenza, a segnalare eventuali profili penalmente rilevanti alle Procure competenti per territorio”.

Anche NoiConsumatori è sul piede di guerra, promettendo una class action.

Come controllare i contatori

A suggerire come controllare se il contatore di casa nostra ha lo stesso problema sono state le Iene.

Per capire se il nostro conteggia consumi non effettuati, basta fare 3 cose:

chiudere il gas tramite la manopola gialla

azionare il display col tasto verde

annotare le ultime 3 cifre.

A questo punto occorre aspettare circa 20 minuti, trascorsi i quali occorre riaccendere il display col tasto verde e controllare se le cifre coincidono con quelle annotate.

