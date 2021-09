Prorogato il bonus affitti 2021: a chi spetta e come richiederlo

Il bonus affitti 2021, introdotto con il Decreto Ristori, non scade oggi, come precedentemente annunciato dall’Agenzia delle Entrate. Grazie a una proroga, c’è infatti tempo fino al 6 ottobre per richiedere l’agevolazione statale a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione.

Scopriamo in cosa consiste, chi ne ha diritto e come fare richiesta per ottenerlo.

In cosa consiste il bonus affitti

Il bonus affitto prevede un contributo di un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione, e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Come chiarito dal Governo, il contributo a fondo perduto (previsto dall’articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), consiste “nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro ai locatori degli immobili ad uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.”

Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione fino alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili che si trovano nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore.

Chi può usufruirne

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai contribuenti che sono “locatori” nei contratti di locazione ad uso abitativo aventi i requisiti previsti, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni relativi all’anno 2021.

Il bonus affitti spetta sia ai locatori persone fisiche non titolari di partita IVA, sia ai locatori, persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita IVA. Nel caso di più locatori per il medesimo contratto, ciascun locatore dovrà presentare l’istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di possesso dell’immobile.

Per ottenere il bonus affitto il locatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

deve aver accordato la riduzione del canone d’affitto nel periodo 25 dicembre 2020-31 dicembre 2021

deve aver stipulato il contratto di affitto almeno dal 29 ottobre 2020

l’immobile deve essere ubicato in un comune ad alta tensione abitativa e per l’affittuario deve trattarsi dell’abitazione principale

Come richiedere il bonus

Chi intende beneficiare del contributo, ha tempo fino al 6 ottobre 2021. La richiesta può essere effettuata esclusivamente in via telematica, attraverso un’apposita procedura web messa a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al percorso “Servizi per – Comunicare”.

L’istanza si compone di un frontespizio dedicato ai dati del richiedente e ai dati generali dell’istanza e di un quadro A dedicato ai dati relativi ai contratti di locazione aventi i requisiti previsti e alle relative rinegoziazioni del canone.

Il frontespizio contiene il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo, il codice Iban corrispondente al conto corrente bancario o postale sul quale verrà disposto il pagamento del contributo, la data e la sottoscrizione dell’istanza. Nel caso di richiedente diverso da persona fisica ovvero minore o interdetto, bisogna indicare anche il codice fiscale del suo rappresentante legale.

Fonte: Agenzia delle Entrate

