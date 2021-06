Come usare lo zucchero per ridurre le erbacce nel tuo giardino

Le erbacce rischiano di rovinare i nostri giardini e orti e per questo è necessario trovare delle soluzioni per tenerle a bada. Naturalmente è bene evitare gli erbicidi chimici, in primis il glifosato. Cosa fare allora? Potrebbe venirci in aiuto lo zucchero!

La controversia sull’uso di erbicidi chimici (in particolare il glifosato) è cresciuta in tutto il mondo negli ultimi anni e la preoccupazione per la salute e l’ambiente ha dato la spinta per trovare alternative il più possibile naturali.

Il Liverpool City Council, nel sud-ovest di Sydney, ha fatto una scelta davvero ecologista, sperimentando l’uso dello zucchero come alternativa contro le erbacce.

Il trattamento a base di zucchero prende il via da uno studio di qualche anno fa che ha scoperto come questa sostanza, generalmente utilizzata a scopi alimentari, sia in grado di ridurre i tassi di germinazione dei semi di alcune erbacce.

Partendo da questa evidenza scientifica, il consiglio comunale di Liverpool ha sparso zucchero su due appezzamenti di prova. I terreni sono stati trattati con un sottile strato di zucchero bianco (mezzo chilogrammo per metro quadrato), prima di essere pacciamati. Si è visto così che nei primi tre mesi erano presenti solo poche erbacce e dopo sei mesi nessuna germinava più.

Gilchrist, ecologista del restauro del municipio, ha dichiarato che:

Generalmente le piante autoctone preferiscono i terreni a basso contenuto di azoto… quindi dove sono in competizione con le erbacce è bene portare l’azoto a livelli che favoriscono le piante autoctone. Lo zucchero fa sì che i microbi del suolo attraversino una crescita espansa e metabolizzino l’azoto disponibile, che è ciò che le erbacce amano e che le fa crescere.

I risultati dei test sui terreni di prova di Wattle Grove Lake, prima (a sinistra) e dopo (a destra) parlano da soli.

Il team sta applicando questa metodologia in diverse altre località e continuerà a monitorare i progressi nei prossimi mesi.

Gilchrist afferma che lo zucchero è raccomandato per le erbacce annuali erbacee: piante con steli verdi morbidi, foglie verdi carnose ed erbe esotiche ma avverte di non provare lo zucchero per il controllo delle infestanti in alcune aree intorno alla casa, compresi i sentieri o altre aree pavimentate.

Non in tutti i casi, dunque, lo zucchero è consigliato come alternativa naturale per il controllo delle erbacce.

Perché lo zucchero esaurisce l’azoto nel terreno e può influenzare altre specie di piante che desideri nel tuo giardino.

Se dunque volete utilizzare lo zucchero nel vostro giardino, fate valutare prima da un esperto se è il caso, in base alle caratteristiche del vostro terreno, delle piante che ci sono e dei risultati che volete ottenere.

