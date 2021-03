Zona rossa: è possibile spostarsi per andare a curare un orto o un terreno di proprietà per autoproduzione?

Chi vive nelle zone rosse ha possibilità di spostamento decisamente limitate. Com’è ormai noto, ci si può muovere esclusivamente per motivi di salute, di lavoro o altre necessità. Se i primi due motivi sono abbastanza semplici da individuare, per quanto riguarda le necessità c’è ancora parecchia confusione.

Tanti italiani si stanno domandando, ad esempio, se nelle regioni e nelle province in fascia rossa ci si può spostare – anche al di fuori del proprio comune – per prendersi cura del proprio orto o della propria campagna senza in correre in sanzioni.

Fortunatamente, la risposta è sì ma ad una condizione. Ecco quanto si legge nel testo delle FAQ pubblicate sul sito del Governo:

“La cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.”

E in un periodo difficile e stressante come quello che stiamo vivendo, l’ortoterapia non può che farci bene!

Fonte: FAQ Governo

