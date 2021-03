La leggenda dei tulipani (e il significato)

Il tulipano è il fiore che più di tutti simboleggia l’amore e la sua nascita è legata ad un’antica leggenda persiana che racconta proprio di una delusione sentimentale.

Il nome tulipano deriva dal turco ‘tullband’ che significa turbante, probabilmente per via della sua caratteristica forma. È un fiore molto presente nella cultura turca e anche in tante fiabe, tra le più celebri ‘Le mille e una notte’.

Vi avevamo già parlato di come coltivare i tulipani, che sono tra i bulbi da piantare in autunno in vaso o in giardino, mentre questo periodo primaverile è quello adatto per ammirarli in tutto il loro splendore.

Il tulipano rosso, come dicevamo, è associato all’amore, secondo alcuni racconti, il sultano lasciava cadere uno di questi fiori ai piedi di una delle donne dell’harem per indicarne la prescelta.

Durante il regno del sultano Solimano il Magnifico, il tulipano raggiunge la sua massima popolarità, tant’è che dalla sua corte vennero esportati a Vienna, poi in Olanda e Inghilterra.

La leggenda dei tulipani

Una leggenda persiana racconta l’origine dei tulipani. C’era una volta un giovane di nome Shirin innamorato della bella Ferhad, un amore ricambiato ma destinato ad essere spezzato.

Secondo la leggenda Shirin era partito in cerca di fortuna, lasciando la sua amata.

Per molto tempo, la donna aveva atteso un suo ritorno, un giorno mentre vagava alla ricerca del ragazzo, cadde su delle pietre aguzze e pianse con la consapevolezza che sarebbe morta senza rivedere Shirin.

Le sue lacrime si mescolarono al sangue e cadendo goccia dopo goccia sul terreno, si trasformarono in bellissimi fiori rossi: i tulipani.

Da allora tutte le primavere questi fiori tornano a fiorire in ricordo di questo amore infelice.

Tulipano, il significato

Esistono più di cento specie di tulipani, ogni colore secondo il linguaggio dei fiori e delle piante racchiude un significato diverso.

Regalare un tulipano rosso è come dire “ti amo e ti amerò per sempre”, il tulipano violetto indica la modestia, una dichiarazione si, ma non troppo impegnativa. Il tulipano giallo è, invece, adatto a un amore solare e spensierato.