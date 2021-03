Agente di polizia indonesiano trasforma una discarica di rifiuti in orto urbano per i cittadini

L’agente di polizia Aipda Juwaldi, aiutato dagli abitanti di una zona della città indonesiana di Pandang, ha trasformato una discarica in un orto urbano.

Dei 3 ettari, dove giacevano rifiuti di ogni tipo, adesso un ettaro viene utilizzato per coltivare diversi tipi di frutta e verdura come mais, melanzane, pomodori, fagioli, peperoncini e piante medicinali, prodotti essenziali per la comunità locale.

Oltre alla discarica, anche i fiumi della zona erano pieni di rifiuti di plastica e sono stati la causa di inondazioni e malattie. Per questo anche la bonifica ha coinvolto anche i corsi d’acqua.

Juwaldi ha dichiarato a Newsflare:

Ci sono voluti sette mesi per bonificare la terra. Il terreno qui è pieno di rifiuti domestici e di plastica. La comunità ora emette e riesce a distruggere decine di tonnellate di spazzatura.

Non solo natura ma anche cultura: i cittadini hanno deciso di edificare su questo terreno anche una biblioteca per i bambini, un luogo dove i piccoli potranno apprendere, leggere e disegnare.

Leggi anche: