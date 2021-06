Spray fungicida naturale per i pomodori a costo quasi zero a partire dall’aglio

I pomodori sono una di quelle piante che la maggior parte di noi ama coltivare, ma sono spesso soggetti a malattie fungine come la peronospora, la muffa delle foglie, l’appassimento del fusarium e altro ancora. Ecco come fermare i funghi che attaccano le tue piante di pomodoro.

Bastano una manciata di ingredienti per creare uno spray fungicida faidate in pochi minuti. Ecco cosa occorre e come prepararlo.

Ingredienti:

1 bulbo d’aglio

2 cucchiai di olio di canola

4 peperoncini piccanti

Succo di un limone

Procedimento e uso:

Mescola questi ingredienti insieme e lascia in infusione per una notte in un secchio.

Il giorno dopo, filtra il composto attraverso un colino o una garza per rimuovere tutti i solidi.

Aggiungi 4 cucchiai di questa miscela a un litro d’acqua in un flacone spray e spruzza sia la parte superiore sia quella inferiore delle foglie, quando vedi i segni di una malattia fungina.

