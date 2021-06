Questo spray fungicida a base di bicarbonato ferma l’oidio e salva le tua piante

L’oidio è la rovina di tutti i giardinieri. Colpisce diverse piante come cetriolo, zucca, melone, zucchina, rose, mele e molte altre. È riconoscibile perché forma come uno strato polveroso e cinereo sulle foglie. Non solo è antiestetico, ma alla fine indebolisce e uccide tutte le piante.

Per evitare fungicidi chimici, è possibile autoprodurre un fungicida davvero efficace e a basso costo attingendo alla propria dispensa.

Questo spray fungicida fatto in casa ferma l’oidio, ed è adatto anche per le macchie nere sulle rose.

Ingredienti:

4 cucchiaini di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di sapone neutro

1 litro d’acqua

Procedimento e uso:

Mescola tutti gli ingredienti insieme e versa in un flacone spray.

Spruzza tutte le foglie infette in alto e in basso, assicurandoti che il liquido sia così denso da gocciolare dalle foglie.

Spruzza sull’intera pianta, perché anche se non riesci a vedere il fungo potrebbe nascondersi.

Prevenzione

Naturalmente, prevenire è meglio che cercare di affrontare un’infezione fungicida. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a evitare il problema:

Assicurati di lasciare molto spazio tra le piante per fornire un flusso d’aria sufficiente.

Innaffia bene le piante soprattutto in piena estate.

Nutri il tuo terreno prima di piantare e nutri le piante per tutta la stagione, per assicurarti che siano forti e più resistenti alle malattie.

Rimuovi eventuali foglie o piante che mostrano segni di danni fungicidi.

Non permettere al fogliame infetto di decomporsi nel terreno.

Se ti piace una particolare ricetta fungicida fatta in casa, usala come prevenzione e spruzzala ogni due settimane.

