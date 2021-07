Spray fungicida naturale fai da te: usa la farina di mais per salvare i tuoi pomodori da peronospora e muffa

Farina di mais, un potente ingrediente per preparare uno spray fungicida per il pomodoro. Come spesso accade, nella nostra dispensa sono presenti alleati delle nostre piante, da usare in alternativa ai prodotti chimici artificiali.

Qui vi proponiamo un efficace spray fungicida dei pomodori, spesso soggetti a malattie fungine come la peronospora, la muffa delle foglie, l’appassimento del fusarium. Per metterli al riparo possiamo dunque usare la farina di mais.

Grazie alle sue proprietà anti-fungine naturali essa può essere utilizzata anche per altre piante.

Ingredienti:

1 tazza di farina di mais

5 litri d’acqua

Procedimento:

Mescola gli ingredienti. Il risultato sarà una soluzione opaca e lattiginosa. Filtrala e spruzzala direttamente sulle foglie delle piante di pomodoro.

In ogni caso, prima di coprire l’intera pianta con la miscela fatta in casa, si consiglia di spruzzane un po’ su alcune foglie per vedere se ci sono effetti collaterali. Anche se naturali, alcune delle miscele sono piuttosto potenti.

