Spray antiparassitario naturale a costo zero: contro fumaggine, afidi e cocciniglia basta un pezzettino di questo sapone che costa meno di un euro

Che cos’è il sapone molle potassico all’olio di cocco? Il più famoso è Alga ed è molto utile anche per preparare un ottimo antiparassitario naturale, economico ed efficace. Ecco come fare

Il merito è delle sue proprietà detergenti e insetticide che permettono di contrastare la fumaggine ma anche i comuni parassiti: acari, afidi, alcuni tipi di cocciniglie e altri piccoli insetti in grado di succhiare la linfa delle piante.

Come preparare uno spray antiparassitario a base di sapone molle

Un rimedio naturale facile e veloce da preparare, a costi contenuti e con effetti benefici. Se avete già in casa il sapone molle, provate a preparare questo spray antiparassitario, che si rivelerà utile in molte occasioni.

Ingredienti:

12 gr. di sapone Alga

1 litro d’acqua

Un flacone spray

Procedimento:

Sciogliere completamente il sapone nell’acqua e versate il composto nel flacone spray.

Come usarlo

Il prodotto va applicato la mattina presto o la sera, evitando le alte temperature o le ore in cui ci sono gli animali impollinatori. Per ottenere una maggiore efficacia, è meglio spruzzare la miscela su tutte le parti delle foglie da trattare. Nel caso dopo le prime 24 ore ci fossero ancora parassiti, è possibile ripetere l’applicazione al massimo per altri 3 giorni ogni 24 ore. Meglio non andare oltre le tre applicazioni per evitare di stressare o danneggiare la pianta.

In ogni caso, prima di usare questo rimedio, è utile consultare il proprio vivaista di fiducia visto che non tutte le piante tollerano il sapone molle potassico, tra queste le gardenie, le azalee, il ciliegio, il prugno e i cetrioli.

Inoltre, per capire se possiamo usarlo, è bene fare anche una piccola prova su una sola foglia. Se dopo un paio di giorno la foglia o la parte trattata non presenta macchie oppure i bordi delle foglie non si arricciano, significa che la nostra pianta ha alte probabilità di essere adeguata alla cura con il sapone molle potassico.

Altri consigli

Anche se si tratta di un prodotto atossico per gli esseri umani, questo rimedio può risultare pericoloso per le api o per altri insetti impollinatori. Per questo, vi consigliamo fortemente di evitarne l’uso durante il periodo di fioritura.

