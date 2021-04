Coltivare dagli scarti: semina anche tu le erbe aromatiche nei gusci delle uova

Scopri come coltivare in casa erbe aromatiche o altri legumi utilizzando i gusci delle uova per ammirarne la crescita insieme ai tuoi bambini

La primavera è il momento migliore dell’anno per la coltivazione delle erbe aromatiche. Si tratta di un’attività sia utile che divertente in cui coinvolgere anche i più piccoli di casa, in modo tale che possano osservare la crescita delle piantine a partire dal momento della semina. Ma anche sensibilissarsi sul riuso e la riduzione degli sprechi. Non a caso questa attività è una delle più apprezzate e riprodotte anche dal Metodo Montessori

Rompete le uova e non buttate i gusci!

Per dare inizio all’esperimento, bisognerà prima di tutto…rompere le uova! Cercate di non aprirle a metà, ma di andare ad intaccare principlamente la parte superiore del guscio in modo da avere una superficie più ampia dentro cui inserire semi e terriccio.

Terriccio e semi

Procuratevi un paio di forbici, del terriccio naturale privo, ad esempio, di sostanze derivanti dalla lavorazione di rifiuti di dubbia provenienza, dei semi, possibilmente provenienti da agricoltura biologica. In particolare, ben si prestano a questo esperimento:

semi di prezzemolo

semi di basilico

semi di menta

semi di timo

semi di mentuccia

Ma anche legumi e semi (in questo caso assicuratevi di avere maggiore spazio per poi trapiantare e coltivare le piantine):

In alternativa al terriccio è possibile utilizzare anche dell’ovatta imbevuta d’acqua, soprattutto per i legumi.

Preparare il contenitore

Dal contenitore delle uova in cartone ritagliate la parte del coperchio e disponete in ogni spazio presente, il guscio d’uova precedentemente aperto.

Versare il terriccio

È giunta la fase più divertente per i bambini. È, cioè, il momento di versare il terriccio all’interno di ogni guscio d’uovo, con l’aiuto di un cucchiaino.

Piantare i semi

Effettuare la semina è molto semplice. Con la punta del dito premete leggermente il terriccio al centro del guscio d’uovo, formando una fossetta, ed inserite tre o quattro semini, ricoprendo con un leggero strato di terriccio ognuno di essi.

Annaffiare i semi

Dopo la semina, è necessario passare all’annaffiatura delle future piantine. Per comodità è possibile utilizzare un dispenser dotato di spray, da riempire con acqua fresca.

Realizzare le etichette

Utilizzando semplicemente degli stuzzicadenti e del cartoncino di recupero è possibile realizzare delle etichette per il vostro semenzaio delle erbe aromatiche, in modo da segnalare e da ricordare ciò che nascerà in ogni spazio.

Osservare la crescita

A questo punto non vi resterà che riporre il vostro semenzaio in un luogo luminoso della casa, oppure all’aperto, evitando però l’esposizione al sole diretto, per non rischiare di rovinare i germogli che nasceranno. Annaffiate due volte al giorno, sempre tramite spray, al mattino presto e alla sera.

Trapiantare le erbe aromatiche o le piantine

Quando le vostre piantine appariranno forti, ed avranno sviluppato almeno cinque o sei foglie e raggiunto un altezza di circa una decina di centimetri, sarà giunto il momento di trapiantarle in un vaso, sollevando direttamente il guscio d’uovo, facendo attenzione a non rovinare le radici.

