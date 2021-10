Non gettare via i semi di zucca! I trucchi per conservarli e piantarli il prossimo anno

Le semplici istruzioni per estrarre e conservare al meglio i semi di zucca per poterli seminare in primavera nel nostro giardino

La nostra tradizione culinaria da nord a sud in questo periodo ha una protagonista assoluta. Declinata in mille ricette dal dolce al salato, sulle nostre tavole non può mancare lei: la zucca. Ma oltre ad addolcire i palati, da qualche anno a questa parte, è protagonista anche nelle decorazioni d’interni. Compare sulle mensole dei camini o come centro tavola, ai piedi dei portoni e in ogni angolino di casa piccole e grandi zucche, arancioni, gialle e verdi ci ricordano che siamo in autunno e ci avviciniamo alle prime ricorrenze della stagione fredda. (Arrostisci i semi di zucca in padella o al forno, trucchi e tutto quello che devi sapere)

Non gettiamo via i semi

Quest’anno però, mentre intagliamo le nostre zucche magari insieme ai bambini, pensiamo a mettere da parte qualche seme da poter piantare in giardino in primavera! Ecco di seguito come eseguire al meglio questa semplice operazione:

estraiamo la polpa insieme ai semi;

mettiamo il tutto in uno scolapasta

laviamo la polpa e aiutandoci con l’acqua stacchiamo delicatamente i semi (questa semplice operazione la possono eseguire i bambini divertendosi molto);

mettiamo da parte su un tovagliolo di carta solo quelli più grandi;

una volta asciugati conserviamoli in un luogo fresco e asciutto dentro un sacchetto o in un contenitore per alimenti.

Alcuni accorgimenti pratici

Preleviamo e conserviamo solo i semi più grandi poiché saranno quelli che avranno maggiori possibilità di germogliare;

inoltre prendiamone molti di più di quelli che vorremmo piantare perché non è detto che tutti riusciranno a radicare;

il luogo ideale per conservarli potrebbe essere il frigorifero, nel reparto più in basso, quello dedicato alle verdure. L’importante è che all’interno della busta o del contenitore non si formi troppa condensa altrimenti potrebbero marcire.

Quando seminare la zucca

I semi di zucca si potranno seminare in primavera, indicativamente fra aprile e maggio. In ogni caso quando le temperature diurne si stabilizzeranno fra i 15/18° C e non vi sarà più pericolo di gelate notturne che rovinerebbero irrimediabilmente i giovani germogli.

