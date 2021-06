Salvia: come piantare, coltivare e raccogliere l’erba amica delle donne

Scopri come piantare, coltivare e raccogliere la salvia, che, per via delle sue numerosissime proprietà, è stata anche definita come la pianta “amica delle donne”

La Salvia officinalis è una pianta facilissima da coltivare e un’erba aromatica perfetta per insaporire i tuoi piatti in cucina. E non solo. È apprezzatissima per le sue straordinarie proprietà curative, note fin dall’antichità. Svolge un’azione antiossidanti, ipoglicemizzante, antibatterica e antinfiammatoria. Inoltre, la salvia è considerato uno dei rimedi naturali più efficaci contro la sindrome premestruale e per attenuare i disturbi legati menopausa. Insomma, è una di quelle piante che conviene sempre avere a portata di mano. Perché non piantarla in giardino o in balcone? Vediamo i passaggi per farlo e come prenderci cura di questa preziosa pianta!

Leggi anche: Le 10 migliori erbe aromatiche che non possono mancare nella tua cucina e i modi più giusti per abbinarle

Come e quando piantare la salvia

La salvia è una pianta che predilige il caldo. Se vogliamo coltivarla sul davanzale di una finestra o su un balcone dobbiamo quindi tenerne conto. Questa pianta ha bisogno di un terreno ben drenato e non argilloso. Non tollera, infatti, la terra molto umida. Il seme della salvia è particolarmente piccolo e ha una bassa germinabilità, motivo per cui sarebbe meglio piantare tanti semi.

Per quanto riguarda il periodo della semina, quello più adatto è sicuramente l’inizio della primavera, tra marzo e aprile. Così facendo, sarà poi possibile trapiantare la salvia ormai cresciuta intorno a maggio. La salvia può essere piantata anche vicino ad altre erbe aromatiche come il rosmarino o accanto a carote e cavoli. Da evitare, invece, il contatto con i cetrioli.

Come prendersi cura della salvia

Per far crescere al meglio le piantine di salvia è importante seguire i seguenti consigli:

Ricordati di innaffiare regolarmente le giovani piante fino a quando non sono completamente cresciute in modo che non si secchino. Avranno bisogno di un costante apporto di umidità fino a quando non inizieranno a crescere più rapidamente.

Pota gli steli più pesanti e legnosi ogni primavera. Sarebbe ancora meglio potarla due volte all’anno: rimuovendo i rami e le foglie secche prima della primavera e potando in modo più deciso (togliendo buona parte dei rami verdi) alla fine della fioritura. In tal modo la pianta si manterrà sana e produttiva.

Nei mesi invernali proteggi le radici delle piante con una pacciamatura di paglia in modo da riparare le radici dalle gelate

in modo da riparare le radici dalle gelate Fai attenzione ai parassiti: il nemico principale della salvia sono gli afidi, che spesso attaccano questa pianta. Per allontanarli, puoi usare il macerato di ortica, il sapone di Marsiglia o il piretro

Leggi anche: Malattie delle piante aromatiche: come riconoscere e debellare parassiti, funghi e muffe che colpiscono le tue erbe

Raccolta della salvia

Per quanto riguarda, invece, la raccolta della salvia, occorre prestare attenzione ad alcuni semplici accorgimenti:

Stacca le foglie o taglia piccoli rametti dalla pianta

Durante il primo anno, raccogli poco foglie per assicurarti che la pianta riesca a crescere del tutto

Dopo il primo anno, assicurati di lasciare alcuni steli in modo che la pianta possa ringiovanire in futuro

Interrompi la raccolta in autunno per fare in modo che la pianta possa prepararsi per l’inverno

Conservazione della salvia

Ma qual è il miglior modo per conservare la salvia, preservando il suo aroma e le sue proprietà? Nel caso in cui non fosse possibile utilizzarla fresca, appena raccolta, potete optare per uno dei seguenti metodi di conservazione:

Congelare le foglie di salvia in freezer , riponendole in un sacchetto o un contenitore ermetico

, riponendole in un sacchetto o un contenitore ermetico Essiccare le foglie di salvia: è un’ottima soluzione per conservarla per preparare tisane e decotti. Le foglie secche possono essere poi tritate e usate per insaporire i piatti. Per essere essiccate in maniera corretta, le foglie devono essere fresche e pulite. Una volta asciutte, bisogna adagiarle su una griglia o un foglio di carta forno e tenute all’ombra in un luogo arieggiato almeno per un paio di giorni. A questo punto, potete conservarle in un barattolo di vetro.

Leggi tutti i nostri articoli sulla salvia e le altre erbe aromatiche: