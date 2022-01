Quali piante, alberi da frutto e arbusti bisogna potare a febbraio ( e quali assolutamente no)?

La potatura invernale è fondamentale perché stimola la fioritura e la fruttificazione. Scopriamo le piante e gli arbusti da potare a febbraio

La potatura è importante perché favorisce la crescita e la fruttificazione. Ovviamente, è fondamentale potare nel giusto periodo dell’anno e, soprattutto, nel modo giusto. A febbraio siamo ancora in pieno inverno, per cui si tratta di potatura invernale, che ha lo scopo di incoraggiare la crescita in modo che gli alberi da frutto siano produttivi e gli arbusti non superino il loro spazio.

Questo è il momento di potare le rose, tagliare le clematidi e rimodellare cespugli e alberi da frutto. Una volta che le foglie sono cadute, è facile vedere la struttura di una pianta e, di conseguenza, sarà più semplice eseguire i tagli. Inoltre, la potatura in inverno può anche aiutare a controllare o prevenire la diffusione di malattie. (Leggi anche: Quali piante, alberi da frutto o arbusti bisogna potare a gennaio ( e quali assolutamente no)?

Vite

Le viti sono piante legnose e decidue, che trasudano linfa quando vengono potate, e questo quando accade può indebolire la pianta. Quindi, in tal caso è importante procedere a metà inverno, a febbraio, quando sono profondamente dormienti. Altre piante che sanguinano quando vengono potate sono l’acero, betulla e fichi.

Lamponi

Febbraio è anche il mese da dedicare alla potatura dei cespugli di lamponi. In tal caso, taglia tutte le canne dei lamponi a frutto autunnale fino a 5 cm dal suolo, dall’autunno al tardo inverno. In questo periodo, la potatura incoraggerà la crescita di nuovi steli freschi, che daranno frutti nel prossimo autunno.

Clematide del gruppo 3

La clematide del gruppo 3 fiorisce a metà-fine estate. Potare a febbraio è il momento ideale; come fare? Tagliando la pianta fino a 10 cm dal suolo per rimuovere la vecchia crescita, e incoraggiare la nascita di nuovi germogli. La maggior parte delle clematidi ha bisogno solo di un leggero riordino dopo la fioritura.

Cespugli di frutta

I cespugli di frutta, inclusi mirtilli e ribes nero, oltre a uva spina e ribes rosso, dovrebbero essere potati in inverno. Come regola generale, devi rimuovere un po’ di legno vecchio ogni anno, creando una forma a calice, lasciando giovani rami sani che produrranno grandi raccolti negli anni a venire.

Rose

Tagliare i cespugli e le rose rampicanti a fine inverno promuove una crescita sana, germogli fioriti e maggiori fioriture in estate. Molti tipi di rose possono essere potati in inverno, tra cui floribunda, rose ad arbusto e rose rampicanti. Come regola generale, taglia i gambi sottili e deboli di più e quelli spessi e vigorosi di meno. Cerca di lasciare piante alte da 15 cm a 45 cm, a seconda delle dimensioni e delle tue preferenze.

Meli e peri

Meli e peri dovrebbero essere potati da novembre a metà marzo, per favorire la fruttificazione. La potatura aiuterà a incoraggiare un buon raccolto. Cerca di creare una forma a bicchiere di vino, con rami uniformemente distanziati, che salgono dal tronco formando un cerchio. Taglia eventuali germogli alla base e rimuovi i rami morti, malati o incrociati.

Alberi ornamentali decidui

Da novembre a marzo, rimuovi i rami più piccoli dagli alberi ornamentali per creare uno stelo pulito e spoglio alto almeno 90-120 cm. Rimuovi i rami che impediscono l’accesso o bloccano la falciatura, ma taglia in modo delicato, diradando senza tagliare l’intera chioma.

Le piante da non potare a febbraio

A febbraio non dovresti potare alberi e arbusti fino a quando non avranno finito di fiorire in primavera. Tra le varie specie segnaliamo:

camelia comune

ciliegio

corniolo

biancospino

ippocastano

alloro di montagna

azalee

rododendri

oleandri

Inoltre, non dovresti potare le drupacee, come ciliegi o prugne, in inverno poiché rischiano di essere infettate da una malattia fungina chiamata foglia d’argento. Procedi con la potatura di queste piante a partire dall’inizio o dalla metà della stagione estiva.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti potrebbe interessare: