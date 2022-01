Albero di limone: 7 cose che dovresti fare per far superare l’inverno alla tua pianta di agrumi

Scopri come prenderti cura delle piante di limoni (e di agrumi in generale) in inverno per farle sopravvivere al gelo

Con l’arrivo dell’inverno, il freddo e la pioggia possono mettere a dura prova la resistenza degli alberi di limoni. Scopriamo cosa fare per prenderci cura di queste piante, e vederle crescere rigogliose in estate. (Leggi anche: Come coltivare i limoni in vaso)

Riduci l’irrigazione

Le piante di limoni non tollerano il terreno umido in nessun momento dell’anno, soprattutto in inverno. Il clima più fresco e umido fa sì che la pianta non abbia bisogno di acqua. Quindi, puoi ridurre l’irrigazione a ogni poche settimane oppure solo quando il terreno è asciutto al tatto. Ricorda di evitare i ristagni che possono causare marciume. Una volta annaffiato, lascia defluire l’acqua in eccesso, e rimettilo al suo solito posto. Un altro consiglio è di non usare l’acqua del rubinetto, che può essere troppo ghiacciata; quindi, tieni un contenitore pieno d’acqua a temperatura ambiente sempre a portata di mano.

Tieni la pianta lontana dal riscaldamento centralizzato

Quando la temperatura all’esterno scende, è inevitabile che le temperature all’interno di casa aumentino; se hai provveduto a mettere in appartamento il tuo albero di limoni per tutelarlo dal gelo, ricorda di tenerlo lontano dai termosifone, perché non ama il calore diretto. Inoltre, il riscaldamento secca l’aria, mentre gli alberi di agrumi hanno bisogno di umidità. Ricorda, inoltre, di garantire la circolazione dell’aria e di mettere la pianta in un ambiente luminoso. (Leggi anche: Piante d’appartamento: come averle rigogliose e in buona salute anche con i termosifoni accesi)

Assicurati che riceva abbastanza luce

Gli alberi di limoni così come tutte le piante di agrumi amano la luce solare e, poiché il sole in inverno tramonta prima e sorge più tardi, è importante posizionare l’albero in un luogo luminoso dove possa ricevere più ore di luce diretta. Presta solo attenzione alle correnti di aria fredda.

Cambia il terreno

Gli alberi di agrumi hanno bisogno di un nutrimento equilibrato in estate e in inverno. Quindi, riempi il terreno con i nutrienti per limoni specifici per l’inverno; questo aiuterà l’albero a prosperare e proteggerà il fogliame durante i mesi più freddi. Il mangime estivo per agrumi contiene nutrienti a base di azoto per la crescita del fogliame, mentre il mangime invernale contiene più potassio e fosforo per un raccolto sano.

Fai attenzione alla caduta delle foglie

Se il tuo albero di limoni inizia a essere stressato, di solito te lo farà capire facendo cadere le foglie. Non preoccuparti, perché il tuo albero sta bene, sta solo cercando di farti sapere che qualcosa nel suo ambiente non va bene. Di conseguenza, quando vedi cadere le foglie dalla tua pianta di limoni, cerca di monitorare le condizioni del tuo albero; ad esempio, controlla il terreno, vedi se riceve abbastanza luce o troppo freddo.

Copri la pianta se si trova all’esterno

Se la tua pianta è all’esterno, in giardino, assicurati di ripararla dal freddo, dalla neve, dalla grandine e dalle gelate. Come? Se il limone è piantato nel terreno, il metodo migliore e più funzionale è utilizzare un telo specifico per coprire la chioma di questi alberi. Se è in vaso, invece, oltre al telo potresti riparare ulteriormente la pianta spostandola in una zona del giardino più riparata e lontana dalle correnti d’aria.

Goditi il ​​tuo duro lavoro

Con le cure necessarie le piante di limoni inizieranno a fiorire e a dare i loro meravigliosi frutti. Se il tuo albero è abbastanza giovane, un consiglio per promuovere la crescita è raccogliere i frutti non appena sembrano maturi; questa operazione dovrebbe incoraggiare la crescita negli anni a venire.

