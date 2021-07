Portulaca: come coltivare nel tuo giardino questa benefica pianta, considerata da troppi solo un’erbaccia

La portulaca è spesso considerata un’erbaccia, ma per alcuni è una pianta da coltivare perché ricca di sostanze nutritive e “grassi buoni”.

La portulaca, o portulaca oleracea, è un tipo di erba che cresce spontanea, per questo spesso viene considerata come un’erbaccia. È commestibile e altamente nutriente, perché contiene molte sostanze benefiche e, principalmente, acidi grassi omega-3.

Ovviamente, c’è che la considera un flagello invasivo per il giardino, in quanto una volta stabilitasi può essere difficile da togliere; infatti, sradicarla tirandola a mano è infruttuoso perché si può effettivamente peggiorare il problema. Tirare a mano significa spezzare le radici, e anche il più piccolo pezzo che rimane nel terreno creerà una pianta completamente nuova. Il modo migliore per trattare questo problema è utilizzare un erbicida. (Leggi anche: Erbacce commestibili: 10 erbe spontanee da raccogliere e mangiare)

Le migliori pratiche di irrigazione

Per chi ama questa pianta e desidera farla crescere bella e rigogliosa, ecco alcuni consigli per mantenere un buon livello di umidità nel terreno, soprattutto in estate.

Un terreno sano e ricco di sostanze nutritive e con una buona materia organica, come il compost, tratterrà l’acqua molto più facilmente di un terreno debole e povero.

Di seguito come eseguire un’irrigazione ottimale:

Usa il pacciame , ossia del materiale naturale da mettere intorno alla pianta, per aiutarla a conservare l’acqua e trattenere un po’ di umidità.

Innaffia la portulaca solo quando ne ha bisogno, per orientarti meglio effettua il classico test del dito nel terreno almeno fino alla nocca.

idrozona , ciò significa piantare insieme specie con esigenze idriche simili; ad esempio, le verdure a radice profonda, come pomodori e Usa la tecnica dell’, ciò significa piantare insieme specie con esigenze idriche simili; ad esempio, le verdure a radice profonda, come pomodori e asparagi dovrebbero andare insieme e trarranno beneficio da un’irrigazione profonda, ma meno frequente.

Innaffia la mattina presto prima del caldo della giornata: le piante apprezzeranno l’accesso all’acqua quando ne hanno più bisogno, nelle ore più calde della giornata.

Controlla ed elimina le erbacce che possono “rubare” l’acqua alla portulaca.

Invece di usare un tubo, considera l’utilizzo di un annaffiatoio per fornire acqua solo nelle aree che desideri irrigare.

Crea mini-serbatoi di terra intorno alla base di ogni pianta per evitare che l’acqua defluisca.

