Portulaca: i trucchi per coltivare in vaso l’erbaccia commestibile per fare il pieno di Omega 3

La portulaca è una pianta perfetta da coltivare in balcone. Scopriamo le tipologie più adatte e come fare per farla crescere rigogliosa

La portulaca è una pianta molto diffusa in tutte le zone del Mediterraneo. La specie da balcone ama il sole, per questo deve essere esposta in una zona molto luminosa in modo da poter crescere forte e vigorosa e, soprattutto, dare vita a numerosi fiori dai colori intensi.

Per coltivare la portulaca in balcone o in terrazzo occorre prestare attenzione alle temperature, poiché questa pianta non tollera il freddo mentre riesce a sopravvivere anche alle temperature più calde e afose. La temperatura ideale, per garantire una crescita rigogliosa, è intorno ai 15°-25°.

Ecco i consigli per coltivare la portulaca in balcone.

Specie di portulaca

Esistono diverse specie di portulaca, e non tutte sono adatte a essere coltivate in vaso; scopriamole insieme:

portulaca grandiflora: la cui coltivazione è a scopo ornamentale perché regala dei fiori bellissimi e colorati

portulaca oleracea : questa specie è infestante, è difficile da eliminare perché si moltiplica velocemente ed è anche estremamente resistente

portulaca sativa : detta anche portulaca dorata , ricche di Omega 3. si coltiva solo a scopo alimentare ed è particolarmente apprezzata per le foglie molto gustose da mangiare e molto

Il terriccio

La portulaca che cresce in vaso ha bisogno di un terreno ben drenato, per questo ti consigliamo di preparare il terriccio ideale unendo 2/3 di quello universale a 1/3 di compost.

Per un buon drenaggio, invece, ti consigliamo di aggiungere un po’ di ghiaia, oppure della sabbia, o ancora creare uno strato drenante alla base del vaso inserendo un po’ di argilla espansa. (Leggi anche: Portulaca: come coltivare nel tuo giardino questa benefica pianta, considerata da troppi solo un’erbaccia)

Concimazione

E’ necessario anche provvedere a costanti concimazioni. La portulaca da balcone, infatti, va fertilizzata sia in autunno sia in primavera con del concime organico. Questa operazione va effettuata anche nel periodo della fioritura, ma in questo caso è meglio optare per un fertilizzante specifico, meglio se non troppo ricco di azoto; un’altra soluzione è usare del concime solubile, che ti consigliamo di applicare almeno ogni 15-20 giorni.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti potrebbe interessare: