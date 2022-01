Picture This: l’app che ti aiuta a riconoscere le piante e a prendertene cura senza fare errori

Se volete iniziare a prendervi cura di alcune piante d’appartamento o da esterni ma siete preoccupati di non avere il pollice verde sarete contenti di sapere che c’è un’app che può aiutarvi. Si tratta di Picture This che non solo vi permetterà di scoprire tutto sulle vostre piantine ma vi aiuterà anche concretamente a curarle al meglio.

Picture This altro non è che un’enciclopedia online, un vero e proprio identificatore di piante a portata di smartphone. Per scoprire di fronte a quale specie ci troviamo basta scattare una foto alle foglie o ai fiori (oppure caricarne una già fatta). Il database a quel punto attingerà alle informazioni relative ad oltre 10mila piante per darvi subito un risultato attendibile.

Ma una delle caratteristiche più interessanti è indubbiamente l’autodiagnosi dei problemi. Spesso infatti, soprattutto se con il giardinaggio siamo alle prime armi, ci troviamo di fronte alle difficoltà di far crescere al meglio la nostra piantina.

L’app vi aiuterà anche in questo, se ad esempio alcune parti risultano malate basterà scattare una foto per capire di che problema di tratta e avere suggerimenti per la cura.

Anche se la vostra pianta sta bene potrete sfruttare al meglio l’app che vi darà tutti i suggerimenti utili per non sbagliare: dunque quando e quanto annaffiare, di quanta luce e di che posizionamento ha bisogno quella specie e tanti altri consigli utili racchiusi in una guida dettagliata per la cura delle piante.

Altra funzione utile è l’identificazione delle piante tossiche, particolarmente interessante per chi ha animali domestici in casa e vuole proteggerli da possibili problemi legati all’ingestione di foglie, fiori o frutti.

Non mancano poi anche la storia e le curiosità di ogni pianta, tra cui le sue origini e come nasce il nome.

La versione base dell’app è gratuita e si può scaricare su AppStore e Google Play in 9 lingue. È concessa però la ricerca solo di 3 piante al giorno, in alternativa per avere libero accesso al database senza limiti è necessario un abbonamento annuale dal costo di 19,99 euro.

Fonte: Picture This

