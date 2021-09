Quali piante, alberi o rampicanti bisogna potare a settembre?

Curare il giardino in autunno è importante per stimolare la fioritura. Scopriamo gli alberi, le piante e rampicanti da potare a settembre

L’estate sta volgendo al termine, le giornate iniziano ad accorciarsi e l’autunno è sempre più vicino; questo è il momento perfetto per completare alcuni lavori di potatura. Se hai arbusti sempreverdi, siepi e alberi da sfoltire per mantenerli perfetti durante tutto l’inverno, adesso è il periodo ideale per dedicarti al giardinaggio.

Tagliare le piante le spingerà a produrre una nuova crescita. In questo periodo dell’anno, sarà molto più lenta, ma questi nuovi germogli hanno bisogno di abbastanza tempo per maturare prima del freddo. (Leggi anche: Tempo di potare le rose sfiorite! Tecniche e consigli per farlo nel modo giusto)

Arbusti

Gli arbusti che fiorivano in primavera o all’inizio dell’estate, dovevano essere potati a luglio o all’inizio di agosto. Gli steli di quest’anno produrranno i fiori dell’anno prossimo, quindi la potatura ora rischia di non avere nulla l’anno prossimo. Tuttavia, gli arbusti che stanno fiorendo ora possono essere potati non appena termina la fioritura, così come alcuni cespugli di frutta. Ecco come, taglia un terzo della pianta, rimuovendo i gambi più vecchi appena sopra il bocciolo vicino alla base dello stelo.

Abelia

Le giovani piante di Abelia non richiedono alcuna potatura dopo la semina, a parte la rimozione degli steli morti o danneggiati. Nelle zone miti, dove c’è poco rischio di danni invernali, si può potare dopo la fioritura a fine settembre o all’inizio di ottobre.

Riduci la crescita congestionata tagliando uno su tre steli che hanno prodotto fiori in un nuovo germoglio, vicino al terreno. Nelle zone fredde o dopo inverni particolarmente rigidi, gran parte della crescita potrebbe essere stata danneggiata dal gelo, in questo caso è meglio tagliare tutti i germogli vicino al terreno durante il mese di maggio. Questo è anche il modo migliore per ringiovanire le piante vecchie o trascurate; un’alternativa è tagliare uno stelo fiorito su tre ogni anno (a partire dal più vecchio) per un periodo di tre anni.

Lonicera (caprifoglio arbustivo)

C’è ancora tempo per potare i caprifogli arbustivi, come il popolare Lonicera. Le siepi sempreverdi dovrebbero essere potate rimuovendo circa la metà della nuova crescita ogni anno, fino a raggiungere l’altezza desiderata. Successivamente, occorre potare la siepe a maggio e di nuovo a settembre.

Anche le siepi di Prunus laurocerasus, ossia l’alloro, trarranno beneficio da una potatura in questo periodo dell’anno, ma il consiglio è di potare con le forbici, poiché le foglie tagliate con tronchesi possono bruciare rapidamente e diventare marroni. Taglia, quindi, i singoli rami appena sopra una foglia per stimolare una finitura più ordinata.

Rose

In questo periodo è bene potare anche le rose sfiorite rimuovendo i fiori appassiti con una potatura detta di fine estate per dare la possibilità alla pianta di deliziarci con una nuova fioritura. La potatura estiva dei fiori appassiti non è comunque obbligatoria e viene consigliata soprattutto per le piante di rose e i rosai a fiori grandi. (Leggi anche: Tempo di potare le rose sfiorite! Tecniche e consigli per farlo nel modo giusto)

Alberi decidui

Come regola generale, gli alberi decidui, ossia quelli che in autunno o inverno perdone le foglie, non dovrebbero essere potati in questo periodo dell’anno, fatta eccezione per la betulla. Essendo un abbondante produttore di linfa, infatti, tagliare le betulle in primavera e in estate provoca molte emorragie, quindi ora è il momento perfetto per modellare i giovani alberi rimuovendo eventuali rami più bassi.

Betulla

Le betulle hanno bisogno di poche potature regolari, ma quando sono giovani è una buona idea tagliare i rami più bassi per lasciare spoglia la parte più bassa del tronco. Come detto in precedenza, potata prima di agosto può “sanguinare” abbondantemente, ma se potata a settembre il flusso della linfa è rallentato; ora è assolutamente il periodo migliore per intervenire sulla betulla.

Carpinus (carpino)

Gli alberi di carpino deciduo vengono potati meglio durante la tarda estate, perché sono soggetti a emorragie se potati in primavera o all’inizio dell’estate. La maggior parte degli alberi di carpino forma una chioma attraente e ben bilanciata anche senza intervento, quindi non richiede alcuna potatura se non la rimozione dei rami incrociati o danneggiati dal vento. Per la cura dei giovani alberi rimuovi i rami laterali inferiori, in modo da sollevare gradualmente la chioma man mano che l’albero cresce. Le siepi, al contrario, dovrebbero essere potate a luglio, in modo da mantenerle pulite e attraenti per tutta l’estate.

Cespuglio di fuoco cileno (Embothrium)

Coltivato per la sua vivida fioritura di fiori rossi brillanti, il cespuglio di fuoco cileno richiede poca o nessuna potatura di routine, tranne la rimozione di steli morti o danneggiati. Tuttavia, se lasciato a sé stesso formerà un attraente albero arbustivo a più fusti, quindi per creare un esemplare di albero a fusto singolo dovrai potarlo per modellarlo. E questo è il periodo dell’anno giusto per farlo.

Rimuovi tutto tranne il gambo principale, e quindi continua a potare eventuali germogli polloni prodotti negli anni successivi. Dovrai scavare un buco e tagliare la ventosa alla base con delle cesoie, o tagliarla con un colpo di una vanga affilata. Qualsiasi potatura di routine di steli ribelli o sparuti viene eseguita meglio dopo la fioritura a inizio autunno.

Piante rampicanti

Gelsomino ( Jasminum officinale)

Il gelsomino comune o Jasminum officinale è un rampicante davvero profumato, che dovrebbe essere potato dopo la fioritura durante la tarda estate. Ecco come:

cerca di creare una struttura di rami ben distanziati sul supporto

gli steli gemellati fioriscono presto e creano una buona copertura

una volta ben radicati, taglia i germogli che sono fioriti potando un germoglio laterale o a una gemma vicino alla base.

Il gelsomino comune tollera potature dure, quindi le piante trascurate possono essere rinvigorite tagliando a meno di 50 cm (circa 20 pollici) dalla base. (Leggi anche: Come coltivare il gelsomino in vaso e in giardino)

Caprifogli comuni (Lionicera)

La maggior parte dei caprifogli sono decidui e vanno potati dopo la fioritura durante la tarda estate, mentre i caprifogli giapponesi sempreverdi (Lonicera japonica) dovrebbero essere potati all’inizio della primavera. Una volta che il caprifoglio ha raggiunto la parte superiore del suo supporto, inclina i germogli per incoraggiare lo sviluppo lateralmente.

Le piante ben consolidate possono diventare eccessivamente congestionate se non potate, quindi ti consigliamo di diradare i germogli fioriti tagliando di circa un terzo il nuovo germoglio laterale più in basso. Le piante trascurate, invece, possono diventare una massa pesante di steli se non potate regolarmente. Il consiglio è ridurre il numero di gambi principali, rimuovendo prima quelli posizionati in modo scomodo o incrociati; se desideri una pulizia completa, i caprifogli decidui rispondono bene alla potatura in inverno.

Passiflora (fiore della passione)

Per sfruttare al meglio la passiflora (Passiflora caerulea) e farla crescere rigogliosa dovrai potarla con cura. Cerca di creare una struttura permanente di rami, che produca una successione di germogli laterali fioriti. Dopo la semina, taglia la pianta a circa 30 cm in modo da incoraggiare la fioritura.

Su pergolati e archi, ritaglia tutti i germogli laterali, oppure taglia semplicemente i germogli che sono fioriti e fruttificati entro due o tre gemme dalla struttura permanente della pianta. Sostituisci i vecchi esemplari con piante giovani e vigorose, invece di eseguire potature drastiche.

Pileostegia viburnoides

La Pileostegia viburnoides è una pianta bellissima da mettere in giardino; si tratta di un rampicante sempreverde originario del nord dell’India facente parte della famiglia delle Hydrangeaceae. Se si espande un po’ troppo, però, puoi tranquillamente rimuovere interi rami fino allo stelo principale proprio in questo periodo dell’anno.

