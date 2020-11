Piante e orti: trucchi e consigli per proteggerli dal freddo e dal gelo

Piante, orti e verdure a rischio per il gelo. Dopo un inizio di novembre con temperature decisamente al di sopra della media, ora sull’Italia sta arrivando il vero freddo invernale e le nostre piante potrebbero non essere pronte per sopportarlo.

La natura nelle ultime settimane è andata in tilt. Con il caldo inaspettato le piante hanno iniziato a produrre nuove gemme e ora l’arrivo del freddo e del gelo rischiano di rovinare i raccolti.

Dobbiamo stare in guardia, sia gli agricoltori che i cittadini che amano coltivare l’orto e prendersi cura delle piante. Purtroppo negli ultimi giorni il calo della temperatura è risultato anche superiore ai 10 gradi.

Possiamo notare l’intensa attività vegetativa degli alberi da frutto, da cui non sono ancora cadute le foglie. Normalmente questo fenomeno avrebbe dovuto verificarsi tra la primavera e l’estate, dato che precede la fioritura.

Ecco dunque che il gelo potrebbe fermare bruscamente la crescita delle piante e rovinare il vostro orto. È dunque giunto il momento di prendere alcuni provvedimenti per proteggere l’orto e le piante dal freddo e dal gelo.

Dato che anche le piante hanno freddo, ricordate di proteggere i vostri vasi e l’orto in vista dell’inverno. Sfruttate le foglie secche per creare una pacciamatura naturale per riparare il terreno dal freddo, utilizzate gli appositi teli di tessuto non tessuto per coprire le parti più delicate dell’orto.

Se avete dei vasi sul balcone, spostateli verso le pareti e negli angoli più riparati in modo che trovino un po’ più di calore. Non dimenticate di spostare dall’esterno all’interno le piante in vaso che non resisterebbero al freddo. Cercate di mantenere il terreno asciutto e innaffiate il minimo indispensabile per tutelarlo dalle gelate.

Qui tanti altri consigli utili. Qui gli ortaggi da coltivare in inverno.s

Leggi anche: