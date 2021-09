Le piante da comprare adesso per avere un bellissimo balcone fiorito per tutto l’autunno

Se il tuo balcone sta sbiadendo, ecco alcune piante che fioriscono proprio in questo periodo con cui tornare a colorarlo

Un balcone fiorito è bello da vedere, oltre a creare un ambiente accogliente e suggestivo. Ma chi l’ha detto che in autunno non si possa avere uno spazio esterno colorato e ricco di fiori? Ebbene sì, anche settembre è un mese ideale per dedicarsi al giardinaggio; quindi, scopriamo insieme quali sono le piante da comprare adesso per avere un bellissimo balcone fiorito in autunno.

Viola del pensiero

La viola del pensiero fiorisce da aprile a settembre. Ciò che la caratterizza sono i bellissimi fiori viola, blu, gialli oppure bianchi; questa pianta è molto forte e in grado di resistere anche al gelo invernale. La viola del pensiero ama le zone luminose, quindi ti consigliamo di inserirla in una parte del balcone ben soleggiata.

Ciclamino

Fiore settembrino, il ciclamino è perfetto per donare un tocco di colore intenso al balcone. Non richiede particolari cure e predilige zone più ombreggiate. (Leggi anche: I ciclamini sono sfioriti, cosa fare e come trattare la pianta e il bulbo dopo la fioritura)

Ortensia

Un altro fiore perfetto per il balcone autunnale è l’ortensia, che con i suoi colori, bianco, viola, rosa, fuxia, blu, ti regalerà un balcone autunnale vivace e allegro. Le ortensie amano l’ombra e crescono in qualsiasi terreno, quindi prendersene cura è abbastanza semplice, basta dar loro l’apporto d’acqua giornaliero e un terreno ben drenato.

Erica

L’erica ama il fresco e, trattandosi di una pianta che nasce in montagna tra le rocce, non ha bisogno di grande spazio per crescere. L’unica accortezza, una volta piantata, è inserire nel vaso un po’ di ghiaia per evitare ristagni di acqua. (Leggi anche: Gelsomino: differenze con il rincospermo (e quale preferire)

Cavolo ornamentale

Il cavolo ornamentale è semplicissimo da piantare, anche perché necessita di pochissime cure. A caratterizzare questa pianta sono le foglie dalla colorazione vivace, ideale per decorare il balcone d’autunno.

Astri

Detti anche settembrini, gli astri sono perfetti per dare un tocco di colore al tuo balcone. Possono raggiungere anche i 70 cm di altezza, prediligono sia il sole sia l’ombra e amano avere il terreno sempre umido.

Violette

Le violette sono fiori molto delicati, ma al tempo stesso anche resistenti. Ideali da piantare in balcone perché i fiorellini sono coloratissimi. Questa pianta, seppur piccola, è in grado di resistere anche alle temperature rigide dell’inverno. (Leggi anche: Begonia: come piantare, coltivare e prendersi cura della superstar del giardino)

Anemone giapponese

Fiorisce a settembre e si caratterizza per avere dei bellissimi fiori bianchi e rosa, stiamo parlando dell’anemone giapponese una pianta facile da coltivare, la cui fioritura avviene il secondo anno dopo la messa a dimora.

Rudbeckia

Pianta erbacea che ricorda moltissimo la margherita e caratterizzata da fiori gialli intensi. La rudbeckia fiorisce in estate e in autunno (Leggi anche: 10 piante invernali che fioriscono anche con il freddo)

Sternbergia

La sternbergia è una pianta rara, che fiorisce a partire dalla fine dell’estate fino all’autunno inoltrato. Facile da coltivare, ciò di cui ha bisogno è una zona soleggiata e un terreno ben drenato.

