Le più belle piante d’appartamento che ci terranno compagnia durante l’inverno

Mini guida alla scelta delle più belle piante d’appartamento per avere una personale giungla urbana in casa

Terminata la stagione delle rigogliose fioriture dei giardini, messo a dimora bulbi e piante per la prossima stagione calda, è ora di pensare a quali acquistare per farci compagnia durante tutta la stagione invernale in casa. Ecco che i garden si riempiono di piante di origine tropicale, perfette per i nostri ambienti domestici.

La scelta è davvero difficile. Innanzitutto dobbiamo valutare le caratteristiche delle nostre case: di quanta luce disponiamo fra artificiale e naturale? Quanta cura possiamo donare loro? Quanta umidità c’è?

Queste sono essenzialmente le discriminanti su cui si dovrà basare la nostra scelta della piante d’appartamento. Vediamo alcune fra le più belle piante e le loro caratteristiche. (Piante d’appartamento facili da coltivare: il filodendro o Monstera deliciosa)

Il Syngonium

Pianta dalle moltissime varietà apprezzata per la bellezza del suo fogliame. Le più diffuse presentano una splendida variegatura che va dal verde chiaro al bianco, altre invece, sono addirittura rosa. La foglia è a forma di punta di freccia e il suo portamento è cespuglioso e ricadente oppure rampicante. Ama gli ambienti umidi e si adatta bene anche a zone di mezz’ombra. L’ideale è accostarla ad altre piante per godere della reciproca umidità oppure utilizzare un umidificatore per qualche ora al giorno.

Le Begonie

Altra specie che ama particolarmente il clima umido è la begonia. È una pianta non semplicissima da gestire e forse poco adatta ai principianti ma di grande bellezza e varietà. Il suo fogliame è spettacolare, può essere verde scuro e ricoperto di macchie bianche oppure pelosetto e dai colori rosso e verde. Insomma la grande famiglia delle begonie incontra tutti i gusti ed è difficile resistere all’acquisto.

Le Hoya

Se il clima a casa nostra è piuttosto secco allora possiamo tranquillamente optare per questa varietà di piante. Una grande famiglia che appartiene alle succulente e molte varietà fra cui scegliere. Le loro foglie sono carnose, hanno perciò una riserva di acqua. Temono l’eccesso idrico per cui vanno benissimo per chi ha meno tempo da dedicare loro. Anche in questa famiglia ci sono le variegate, per cui si va dal verde scuro al bianco passando per foglie del tutto rosa chiaro, prive di clorofilla. Il portamento è rampicante o ricadente e la loro crescita lenta.

Le Peperomie

Anche il mondo delle Peperomie è vasto e variegato. Quello che le accomuna è la bassa esigenza di cure. Per cui anche queste sono piante perfette per chi ha poco tempo o semplicemente poca dimestichezza. È divertente scegliere la qualità preferita perché sono diversissime fra loro. Forma, portamento e colore delle foglie hanno in comune solo il fatto di essere carnose. Per cui devono essere bagnate poco e temono l’umidità. Perfette per quando si accenderanno i termosifoni e il clima in casa si farà più secco.

Il Senecio

Una pianta che è diventata star dei social e che gode di molta popolarità al momento è il Senecio. Dal portamento ricadente, si tratta di sottili steli ricoperti di palline verdi simili a piselli per forma e colore. Estremamente decorativo, fa subito molta simpatia e stimola la curiosità. Di poche esigenze, il suo ambiente ideale è molto luminoso e non umido. Ideale per chi è all’inizio e vuole approcciarsi al mondo delle piante. ( )

