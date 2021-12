Quali piante, alberi da frutto o arbusti sempreverdi bisogna potare a dicembre?

Dicembre si prosegue con la potatura invernale, ma quali sono le piante e gli arbusti da potare? Scopriamolo insieme

Dicembre è il momento di dedicarsi alla potatura invernale, che avviene quando le piante sono dormienti. Una buona regola è che se la pianta fiorisce alla nuova crescita, può essere potata in inverno, prima che inizi la crescita della nuova stagione e dopo l’ultima fioritura dell’anno. Fai attenzione con gli arbusti a fioritura primaverile: quelli di solito non possono essere potati in inverno, poiché vi è il rischio di danneggiare i boccioli e rovinare la stagione della fioritura.

Scopriamo le piante e gli arbusti da potare a dicembre. (Leggi anche: Quali piante, alberi e rampicanti bisogna potare a novembre?)

Piante drupacee

Le piante drupacee sono alberi da frutto, come melo e pero, e possono essere potate in inverno, così come il mandorlo, il nocciolo, il noce, e la pianta di melograno perché riescono a sopportare un taglio invernale. Questo periodo è anche adatto alla potatura dei cespugli di frutti di bosco, come lamponi, ribes e uva spina; come procedere? Basta uno svecchiamento dei rami dei piccoli, ma attenzione a non procedere con la potatura quando le temperature si fanno davvero molto rigide.

Buddleia

La Buddleia è nota anche come cespuglio di farfalle, ed è un arbusto folto e rigoglioso caratterizzato da un’infiorescenza conica e molto densa, le cui sfumature di colore vanno dal malva al rosso porpora. Per avere una pianta rigogliosa e forte occorre fare una potatura piuttosto drastica in inverno, andando a tagliare i rami fragili e sottili per irrobustire la parte centrale della pianta. Dopo di che, durante la stagione calda è bene porre la pianta al sole e innaffiarla con regolarità.

Plumbago Capensis

Plumbago Capensis (detto anche gelsomino azzurro) è un arbusto di modeste dimensioni che può raggiungere i 2 metri di altezza. Ha un aspetto fine e delicato e dei rami molto sottili. La particolarità di questa pianta è la fioritura di colore azzurro intenso che sboccia da maggio fino al mese di ottobre. Questa pianta dovrebbe essere potata in inverno per assicurarsi che rimanga compatta; una potatura attenta in questo periodo dell’anno aiuterà a controllarne la crescita, impedendo che diventi troppo grande. (Leggi anche: Inebriante gelsomino! Impara a distinguere i fiori dal cosiddetto falso gelsomino per evitare questi effetti collaterali)

Mirto

In inverno è il momento migliore per potare il mirto, perché è senza foglie e puoi facilmente vedere tutti i rami. Fiorisce anche su una nuova crescita, quindi la potatura non ridurrà la fioritura.

Gardenia

Poiché fiorisce su una nuova crescita, la gardenia può essere potata in inverno oppure all’inizio dell’estate, prima che inizi la stagione della fioritura. Si procede rimuovendo i rami sparuti e i fiori appassiti, in modo da dare alla pianta un aspetto più piacevole.

Rose

La maggior parte delle rose dovrebbe essere potata in inverno; infatti, l’unico momento in cui non potare questi fiori è la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, poiché ciò potrebbe incoraggiare una crescita tardiva. (Leggi anche: È tempo di potare le rose sfiorite! I trucchi per prendersi cura delle regine del giardino in autunno)

