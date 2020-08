Questo giardiniere ha coltivato un girasole straordinario, con 27 fiori su un unico stelo

I girasoli sono fiori che trasmettono positività e allegria e sono tra i più amati di sempre. C’è chi li fa crescere nei vasi per ammirarli sul balcone e chi li pianta nel proprio giardino. In Inghilterra, un giardiniere che vive a Yeovil è rimasto a bocca aperta quando si è accorto che sulla pianta di girasole che aveva seminato nel suo orto sono sbocciati ben 27 fiori.

In realtà non è così raro vedere una pianta di girasoli con più fioriture. Tuttavia, secondo gli esperti di botanica, su un unico stelo solitamente possono crescere fino a un massimo di 20 girasoli. Per il giardiniere Barry Boyton vedere la pianta, che aveva coltivato con tanta cura, così ricca di splendidi girasoli è stata una vera sorpresa, oltre che motivo di orgoglio.

Nonostante il sorprendente numero di girasoli sbocciati, a quanto pare Barry Boyton è ancora lontano dal record mondiale di ben 100 fiori su un unico stelo!

Insomma, questi fiori meravigliosi e iconici non smettono di stupirci. Non molto tempo fa vi abbiamo raccontato la storia di un papà inglese che è riuscito a far crescere una pianta di girasole gigantesca, alta oltre 6 metri. L’uomo di nome Douglas Smith l’aveva piantata durante il lockdown per accontentare il figlio di 4 anni che gli aveva chiesto “un girasole grande quanto la loro casa” (e ci è riuscito in maniera brillante e inaspettata!)

LEGGI ANCHE:

Fonte: CountyGazette