Peperomia vs Pilea, no non sono la stessa cosa! Differenze e come distinguerle a colpo d’occhio

Considerate simbolo di fortuna e abbondanza, la Peperomia e la Pilea sono due piante molto simili tra loro ma con origini diverse. Vediamo in cosa si differenziano e come riconoscerle

Pianta delle monete cinesi: con quest’espressione si fa riferimento spesso e volentieri sia alla Peperomia Polybotrya che alla Pilea Peperomioides, due piante ornamentali molto amate e generalmente confuse tra di loro. Entrambe sono considerate simbolo di prosperità e fortuna. Nonostante il loro aspetto incredibilmente simile, in realtà si tratta di due specie con caratteristiche e origini completamente diverse. Scopriamo quali sono le differenze e come distinguerle facilmente.

Caratteristiche della Peperomia

La Peperomia Polybotrya è una pianta succulenta da appartamento, originaria dell’America del Sud, che ha bisogno di poca luce e poca acqua. Appartiene alla grande famiglia delle Piperaceae, dalle quali si ottengono numerose spezie utilizzate in cucina. Tuttavia, la peperomia non è commestibile.

Le caratteristiche di questa pianta sono:

Foglie carnose, di un verde brillante a forma di goccia di pioggia (per questo motivo è nota anche come Peperomia raindrop) o di moneta

Altezza fino a circa 35/40 cm

Fusti carnosi, lisci, poco ramificati

Minuscoli fiori bianchi (che non emettono profumo), raccolti in una sorta di pennacchio floreale

Caratteristiche della Pilea

La Pilea peperomioides è una pianta ornamentale originaria della Cina e appartenente alla famiglia delle Urticaceae. Si tratta di una pianta molto utilizzata per decorare appartamenti e uffici grazie al suo aspetto elegante e alle pochissime cure richieste. Infatti, può essere coltivata facilmente in casa anche da chi non ha il pollice verde. La Pilea può essere distinta a colpo d’occhio dalla Peperomia grazie alle seguenti caratteristiche:

Foglie tondeggianti, lungamente picciolate, lucide e di un bel verde brillante e lucido, con margini lisci (il loro diametro può raggiungere i 15 centimetri)

Fusti dritti marrone chiaro e leggermente lignificati alla base, che possono superare anche i 60 centimetri

Fiori piccoli e bianchi, che ricordano quelli della begonia

Portamento cespuglioso ma ordinato

