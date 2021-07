Mese di luglio: semina, raccolto e lavori nell’orto

Il mese di luglio è ricco di doni sia per quanto riguarda l’orto che il frutteto. L’arrivo del grande caldo richiederà annaffiature più frequenti.

È necessario innaffiare l’orto e le piante in vaso una volta al giorno, preferibilmente la sera. Curate in modo particolare le piantine appena trapiantate, che necessitano di annaffiature giornaliere e di essere poste al riparo dai raggi del sole troppo forti e diretti.

Cosa seminare a luglio

Nel mese di luglio potrete iniziare la semina di ortaggi autunnali come il radicchio, i porri, i finocchi, i cavoli ed il cavolo cappuccio. Potrete inoltre occuparvi della semina dei piselli tardivi, dei ravanelli, delle biete e delle zucchine. La germinazione dei semi è favorita dalle temperature elevate. Piselli, fagioli, fagiolini, ravanelli, carote, lattuga e lattughino da taglio possono essere seminati direttamente in piena terra, nell’orto, senza passare dal semenzaio.

A luglio è possibile seminare:

Biete

Carote

Cavolfiori

Cavoli

Cavolo cappuccio

Cicoria

Fagioli

Fagiolini

Finocchi

Indivia

Lattuga

Lattughino da taglio

Piselli

Porro

Prezzemolo

Rapa

Radicchio

Ravanelli

Rucola

Scarola

Zucchine

Consigli per la semina e il trapianto

A luglio seminate in semenzaio all’aperto: cicoria, indivia lattuga, porro, radicchio, scarola. Seminate in piena terra: finocchi, biete, ravanelli, fagioli, fagiolini, zucchine, cavolo, cavolo cappuccio, prezzemolo. Trapiantate dal semenzaio all’orto: sedano e porri. Per realizzare i semenzai potete utilizzare materiali di recupero, come barattoli dello yogurt o altri contenitori simili di cui poter forare il fondo.

Il raccolto del mese di luglio

Il mese di luglio è tra più ricchi dell’anno per il raccolto. Potrete gustare numerosi ortaggi estivi. Tra le erbe aromatiche e officinali sarà inoltre possibile raccogliere: basilico, salvia, erba cipollina, prezzemolo, rosmarino, origano, menta, timo, senape, melissa, lavanda e cumino. Chi possiede un frutteto raccoglierà: albicocche, fragole, pesche, lamponi, limoni, uva spina, mirtilli, more, ribes, susine, mele.

A luglio raccoglieremo

Basilico

Biete

Carote

Cavolo cappuccio

Cetrioli

Cipolle

Fagioli

Fagiolini

Fragole (nelle regioni più fredde come il trentino)

Indivia

Lattuga

Melanzane

Melone

Origano

Peperoni

Piselli

Pomodori

Prezzemolo

Ravanelli

Rosmarino

Rucola

Salvia

Zucchine

Orto sul balcone di luglio

Nel mese di luglio potrete occuparvi di seminare in vaso rucola, lattuga, carote, ravanelli, prezzemolo e zucchine. Potrete trapiantare dal semenzaio al vaso o in un vaso più grande le piantine di pomodori, peperoni, cetrioli, basilico, salvia, rosmarino, melanzane, peperoncini. Innaffiate le piante in vaso con uno spruzzino la mattina e la sera ed eliminate i ristagni nei sottovasi. È preferibile eseguire sempre la sera raccolto di ortaggi ed erbe aromatiche, oltre che potature ed eliminazione delle foglie secche. Se il caldo è eccessivo, spostate le piantine più delicate nella zona più ombreggiata del balcone.

I lavori nell’orto secondo il calendario lunare

Luna crescente

Con la luna crescente occupatevi della semina o del trapianto di sedano, cavoli e porri. Seminate fagioli, fagiolini, cavolo cappuccio, biete, finocchi e prezzemolo. Occupatevi di cimare pomodori, fagioli rampicanti, cetrioli, angurie e meloni. Al termine della fioritura, potate la salvia. Con la luna crescente raccogliete cetrioli, zucchine, pomodori, lattuga, melanzane.

La luna sarà crescente dall’11 al 23 luglio.

Luna calante

Nei giorni di luna calante seminate lattuga, cicoria e radicchio, indivia e scarola. Raccogliete ravanelli, carote, cipolle, albicocche, pesche, susine, mele e preparate il terreno per le semine e i trapianti autunnali. Fissate mese per mese dei giorni in cui pulire e sistemare le attrezzature usate nell’orto. Preparate il terreno per la semina del prato e potate le rose. Piantate bulbi, tuberi e rizomi.

La luna sarà calante dall’ 1 luglio al 9 luglio e dal 25 al 31 luglio.

La luna sarà piena il 24 luglio 2021